La PS5 Pro 30e anniversaire de Sony coûtera probablement au moins 50 $ de plus que la version standard, d’après le prix divulgué de la PS5 Slim

Sony a dévoilé son superbe Collection 30e anniversaire de PlayStation la semaine dernière, et n’a pas encore révélé le prix d’aucun des articles en édition limitée – mais les fans pourraient savoir à quels types de prix s’attendre si les rapports d’un leaker fiable sur la gamme sonnent vrai.

Selon le fuiteur historiquement fiable « billbil-kun » et son récent article sur Dealabs les consoles et manettes de la collection 30e anniversaire coûteront probablement plus cher que leurs homologues classiques, mais pas de beaucoup. Par exemple, la PlayStation 5 Slim coûterait 499,99 $, soit 50 $ de plus que le modèle classique. En revanche, la manette sans fil DualSense en édition limitée coûterait apparemment 79,99 $.

Ce prix correspond à celui du Manette DualSense Astro Bot en édition limitée – et c’est seulement 10 $ de plus que la manette sans fil DualSense standard. Malheureusement, billbil-kun écrit qu’il n’a pas pu obtenir d’informations sur les prix de la manette sur le thème du 30e anniversaire PlayStation 5 Pro bundle, mais si le Slim offre quelque chose sur quoi s’appuyer, alors la nouvelle console coûtera probablement au moins 50 $ de plus que le modèle original à 699,99 $.

On ne sait pas encore combien coûteront la manette sans fil DualSense Edge ou le lecteur à distance PlayStation Portal, mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que les précommandes ne s’ouvrent le 26 septembre. Chaque produit de la gamme 30e anniversaire, consoles et manettes comprises, sortira officiellement le 21 novembre. Les fans intéressés devront cependant agir rapidement, car il y a une date limite pour l’achat. « offre très limitée » des articles.

