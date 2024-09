La PS5 bénéficie de cinq nouvelles fonctionnalités, dont une sorte de thème d’arrière-plan

La PlayStation 5 va bénéficier d’une nouvelle mise à jour système qui va commencer à déployer cinq nouvelles fonctionnalités, dont une surprise qui permet aux joueurs d’ajouter un peu plus de personnalisation à l’écran d’accueil. Il ne s’agit pas de thèmes d’arrière-plan à part entière comme le réclament les fans, mais c’est un début.

Sony l’appelle le Welcome Hub, un remplacement du module d’exploration sur l’écran d’accueil lorsque vous vous connectez pour la première fois à la console. Cela ressemble un peu à la configuration actuelle de la Xbox Series X/S, sauf que les joueurs peuvent personnaliser les modules qui apparaissent et où. Le blog de PlayStation donne quelques exemples, notamment « le stockage de la console, les niveaux de batterie des accessoires, les amis en ligne, les trophées et bien d’autres encore ».

Vous pouvez également choisir différents arrière-plans spécifiquement pour le Welcome Hub, y compris des images du dossier de captures d’écran que les joueurs capturent lorsqu’ils jouent à leurs jeux préférés. Comme je l’ai dit, ce n’est pas un remplacement des thèmes d’arrière-plan pour le reste de la console, mais c’est un début. Maintenant, si seulement il y avait un widget pour protéger ma PS5 d’une coupure soudaine de courant avant de s’éteindre.

Le reste de la mise à jour d’aujourd’hui comprend le fonctionnalités suivantes prévisualisées précédemment:

Partage de fête

Profils audio 3D personnalisés

Paramètres de lecture à distance réglables

Charge adaptative pour contrôleurs

Le partage de groupe facilite la création de liens entre les groupes de discussion vocale sur les réseaux sociaux et les appareils mobiles, l’audio 3D personnalisé vous permet de créer des préréglages en fonction de vos écouteurs et de vos sensibilités auditives uniques, et les paramètres de lecture à distance réglables vous permettent d’enregistrer les informations de vos amis afin qu’ils puissent accéder à votre PS5 quand ils sont là. La charge adaptative est la plus cool d’entre elles, rendant la charge plus efficace et économique lorsque la console est en mode veille, mais uniquement pour les PS5 plus récentes, y compris la modèles minces et PS5 Pro à son lancement en novembre.

.