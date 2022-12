La prudence des consommateurs concernant les dépenses de vacances est la plus élevée depuis 2013, selon une enquête CNBC

Acheteurs au centre commercial King of Prussia à King of Prussia, Pennsylvanie, le samedi 4 décembre 2021. Hannah Beier | Bloomberg | Getty Images

Les acheteurs américains prévoient de surveiller de près leur portefeuille en cette période de magasinage des Fêtes, 41 % d’entre eux déclarant qu’ils prévoient de dépenser moins cette année que l’année dernière, selon l’enquête économique CNBC All-America. Il s’agit de la saison des fêtes la plus prudente depuis 2013.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Enquête économique CNBC sur toute l’Amérique

L’enquête a révélé que les intentions de dépenses moyennes pour les cadeaux ont chuté de 11% par rapport à l’année dernière à 907 dollars contre 1 004 dollars l’année dernière, lorsque les Américains étaient pleins d’argent grâce aux mesures de relance gouvernementales. Cette année, bien que les attentes salariales soient en hausse et que les Américains se sentent en sécurité dans leur emploi, la forte inflation et les inquiétudes concernant l’économie et les prix de l’immobilier semblent saper la joie des dépenses de Noël.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Enquête économique CNBC sur toute l’Amérique

Un tiers des Américains disent qu’ils dépenseront moins à cause de l’inflation. Trente pour cent des participants disent également qu’ils utiliseront une carte de crédit ou une autre dette pour financer leurs achats de cadeaux, en hausse de huit points par rapport à l’année dernière. Près de 40% ont cité la mauvaise économie parmi les raisons pour lesquelles ils réduiront leurs dépenses. “Il y a ce malaise économique que nous avons vu devenir plus important d’un trimestre à l’autre depuis un an et demi maintenant [that] transparaît vraiment assez fortement dans l’attitude des gens quant aux raisons pour lesquelles ils n’ont pas l’intention de dépenser autant cette année », a déclaré Jay Campbell, partenaire de Hart Research, le sondeur démocrate de l’enquête. L’enquête économique CNBC All-America auprès de 801 Américains à travers le pays a été menée du 26 au 30 novembre. Il a une marge d’erreur de +/- 3,5 %. L’enquête a révélé que 30% des participants ont déclaré qu’ils utiliseraient des cartes de crédit qu’ils n’ont pas l’intention de rembourser immédiatement ou d’autres dettes pour leurs achats des Fêtes, en hausse de huit points par rapport à l’année dernière. Cependant, le pourcentage est plus conforme aux années précédentes. Cela signifie que cela pourrait être un signe de la liquidité des consommateurs l’année dernière à la suite de la relance, plutôt que de la difficulté de leur situation financière cette année. Alors que les économies de relance se sont épuisées et que l’inflation a sapé la confiance et la force des consommateurs, l’économie est entrée dans le magasinage des Fêtes avec 4,3 millions d’Américains de plus employés et un taux de chômage plus faible qu’en décembre 2021, compensant potentiellement certaines des intentions de dépenses pessimistes. En effet, seulement 6 % se disent très inquiets pour leur sécurité d’emploi, tandis qu’un autre 11 % se disent plutôt inquiets. Pendant ce temps, 39% s’attendent à ce que leurs salaires augmentent l’année prochaine de 4,6% assez robustes. Indépendamment de la situation financière personnelle des Américains, beaucoup sont convaincus que l’économie américaine est en mauvaise posture, selon l’enquête : 14% des personnes interrogées disent que l’économie est bonne ou excellente, le plus bas depuis 2013

44% pensent que l’économie va se dégrader au cours des 12 prochains mois, la quatrième valeur la plus élevée des 15 ans d’histoire de l’enquête

65% pensent que nous sommes ou serons bientôt en récession

38 % prévoient que la valeur de leur maison augmentera au cours de la prochaine année “Combinés, 63% des Américains sont pessimistes quant à l’état actuel et aux perspectives futures de l’économie”, a déclaré Micah Roberts, partenaire de Public Opinion Strategies, le sondeur républicain de l’enquête. “Cela a été plus de 60% toute l’année et plus de 50% depuis juillet 2021.”

Les endroits préférés des Américains pour passer du temps