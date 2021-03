Les nouvelles concernant l’état de la pandémie aux États-Unis ont été largement positives ces derniers mois. Les vaccins sont très efficaces et des millions de personnes reçoivent des doses chaque jour. Les cas, les hospitalisations et les décès ont fortement chuté par rapport à leurs sommets de janvier.

Les perspectives sont plus encourageantes dans une grande partie de l’Ouest et du Sud, bien que les cas aient commencé à se multiplier en Floride, où les responsables de Miami Beach ont institué un couvre-feu ce mois-ci pour empêcher les foules de briseurs de printemps de se rassembler.

Les hospitalisations augmentent également rapidement au Michigan, avec Jackson, Detroit et Flint parmi les régions métropolitaines connaissant les taux de nouveaux cas les plus élevés du pays.

L’augmentation n’est pas répartie également. « New York et le New Jersey ont été mauvais et ne s’améliorent pas, et les cas du Michigan augmentent à un rythme explosif », a déclaré Mitch Smith, un journaliste du Times couvrant la pandémie.

De nombreux experts ne sont pas surpris. «Depuis littéralement un mois et demi, nous prévoyons tous que la deuxième quinzaine de mars sera celle où B.1.1.7 deviendra la variante dominante aux États-Unis», déclare le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown School. de la santé publique. « Et bien sûr, nous y sommes. »

Plusieurs facteurs alimentent la reprise, nous a dit Apoorva Mandavilli, journaliste scientifique du Times. Une variante plus contagieuse (celle identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne, appelée B.1.1.7) se répand. Certains maires et gouverneurs ont continué de lever les restrictions et de masquer les règles. De nombreux Américains se comportent moins prudemment. Et les vaccinations n’ont pas permis au pays de se rapprocher de l’immunité des troupeaux.

Pourtant, Mitch a noté, « comparez le pays à celui où nous étions en janvier, c’est bien mieux. »

Inquiétude à court terme, optimisme à long terme

Que se passe-t-il ensuite? Les cas pourraient continuer à augmenter dans les semaines à venir, dit Apoorva. Entre les vaccinations et les infections antérieures, la moitié du pays peut avoir une certaine forme d’immunité contre le virus, selon Jha: «Cela laisse encore beaucoup de personnes vulnérables qui peuvent être infectées.»

Mais le succès de la campagne de vaccination en cours dans le pays devrait maintenir les décès et les hospitalisations bien en deçà de leurs pics de janvier. De nombreuses personnes les plus exposées au risque de maladie grave ont déjà été vaccinées, ce qui signifie que les nouveaux cas sont susceptibles d’être concentrés chez des personnes plus jeunes et en meilleure santé.

Et il y a de nombreuses raisons de s’attendre à ce que l’état de la pandémie s’améliore à l’approche de l’été. De plus en plus d’Américains se feront vacciner. L’arrivée du temps plus chaud permettra à plus de gens de passer du temps à l’extérieur, là où le virus se propage moins facilement. Et les villes et les États pourraient émousser de nouveaux cas en conservant les mandats de masque d’intérieur.

La prudence dans l’immédiat et l’espoir à plus long terme peuvent rendre les messages de santé publique difficiles. Le président Biden a franchi cette ligne cette semaine, célébrant l’élargissement de l’accès aux vaccins tout en avertissant que «comportement imprudent» pourrait conduire à plus d’infections.

La solution, estime Jha, est l’honnêteté. «Il y a eu ce débat tout au long de la pandémie: devrions-nous être plus optimistes ou devrions-nous être plus pessimistes? Ma stratégie personnelle consiste simplement à être honnête avec les gens », dit-il. «Soyez honnête avec les gens et donnez-leur la vérité. Je pense que la plupart des gens peuvent le gérer. »

