La prudence allemande sur les armes ukrainiennes enracinée dans la culture politique

“Il y a un écart entre la taille réelle de l’engagement et des livraisons d’armes – c’est le deuxième fournisseur européen – et l’hésitation avec laquelle cela est fait”, a déclaré Thomas Kleine-Brockhoff, analyste principal basé à Berlin pour le maréchal allemand. Fonds du groupe de réflexion américain.

Scholz, un politicien inébranlable avec une confiance en soi, un côté obstiné et peu enclin à se plier aux appels publics à l’action, est resté résolument fidèle à son approche. Il a déclaré que l’Allemagne ne ferait pas cavalier seul sur les décisions en matière d’armement et a souligné la nécessité d’éviter que l’OTAN ne devienne une partie directe à la guerre avec la Russie.

Alors que la pression montait la semaine dernière, il a déclaré qu’il ne serait pas précipité dans des décisions de sécurité importantes par des “commentaires enthousiastes”. Et il a insisté sur le fait qu’une majorité en Allemagne soutient la prise de décision « calme, réfléchie et prudente » de son gouvernement.

Scholz fait face à des appels de l’opposition de centre-droite allemande et de certains membres de sa coalition gouvernementale tripartite à être plus proactifs en matière d’aide militaire ; moins de son propre Parti social-démocrate de centre-gauche, qui pendant des décennies a été imprégné de l’héritage du rapprochement de la guerre froide poursuivi par son prédécesseur Willy Brandt au début des années 1970.

Scholz “a décidé très tôt qu’il ne voulait pas diriger militairement l’aide à l’Ukraine”, a déclaré Kleine-Brockhoff, bien qu'”il veuille être un bon allié et faire partie de l’alliance et au milieu du peloton”.

L’historien britannique Timothy Garton Ash a écrit cette semaine dans The Guardian et d’autres journaux que “à son crédit, la position du gouvernement allemand sur le soutien militaire à l’Ukraine a beaucoup évolué depuis la veille de l’invasion russe”.

Mais il a fait valoir que la question des chars est devenue « un test décisif du courage de l’Allemagne à résister au chantage nucléaire du (président russe Vladimir) Poutine, à surmonter son propre cocktail national de peurs et de doutes et à défendre une Ukraine libre et souveraine », et que Scholz devrait diriger un « plan léopard européen ».