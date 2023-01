La prudence allemande sur les armes ukrainiennes enracinée dans la culture politique

BERLIN (AP) – L’Allemagne est devenue l’un des principaux fournisseurs d’armes de l’Ukraine au cours des 11 mois qui ont suivi l’invasion russe, mais le chancelier Olaf Scholz a également acquis la réputation d’hésiter à franchir chaque nouvelle étape, générant de l’impatience parmi les alliés.

La lenteur perçue de Berlin, plus récemment sur les chars de combat Leopard 2 que Kyiv recherche depuis longtemps, est enracinée au moins en partie dans une culture politique de prudence militaire après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans les inquiétudes actuelles concernant une éventuelle escalade de la guerre.

Vendredi, l’Allemagne s’est rapprochée d’une décision de livrer les chars, ordonnant une révision de ses stocks de Leopard en vue d’un éventuel feu vert.

Cependant, il n’y avait toujours pas d’engagement. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a rejeté la suggestion selon laquelle l’Allemagne faisait obstacle, mais a déclaré : “Nous devons équilibrer tous les avantages et les inconvénients avant de décider des choses comme ça, juste comme ça”.

C’est un schéma qui s’est répété au fil des mois alors que Scholz a d’abord retenu de promettre de nouveaux équipements plus lourds, puis a finalement accepté de le faire.

Plus récemment, l’Allemagne a annoncé début janvier qu’elle enverrait 40 véhicules blindés de transport de troupes Marder en Ukraine, dans le cadre d’une annonce conjointe avec les États-Unis, qui ont promis 50 véhicules blindés Bradley.

Cette décision faisait suite à des mois d’appels pour que Berlin envoie le Marder et a alimenté la pression pour qu’il franchisse une nouvelle étape vers le char Leopard.

“Il y a un écart entre la taille réelle de l’engagement et des livraisons d’armes – c’est le deuxième fournisseur européen – et l’hésitation avec laquelle cela est fait”, a déclaré Thomas Kleine-Brockhoff, analyste principal basé à Berlin pour le maréchal allemand. Fonds du groupe de réflexion américain.

Scholz, un politicien inébranlable avec une confiance en soi, un côté obstiné et peu enclin à se plier aux appels publics à l’action, est resté résolument fidèle à son approche. Il a déclaré que l’Allemagne ne ferait pas cavalier seul sur les décisions en matière d’armement et a souligné la nécessité d’éviter que l’OTAN ne devienne une partie directe à la guerre avec la Russie.

Alors que la pression montait la semaine dernière, il a déclaré qu’il ne serait pas précipité dans des décisions de sécurité importantes par des “commentaires enthousiastes”. Et il a insisté sur le fait qu’une majorité en Allemagne soutient la prise de décision « calme, réfléchie et prudente » de son gouvernement.

S’exprimant mercredi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Scholz a énuméré certains des équipements que l’Allemagne a envoyés à l’Ukraine, déclarant que cela marque “un tournant profond dans la politique étrangère et de sécurité allemande”.

C’est, au moins dans une certaine mesure, vrai. L’Allemagne a refusé de fournir des armes meurtrières avant le début de l’invasion, reflétant une culture politique enracinée en partie dans la mémoire de la propre histoire d’agression de l’Allemagne au XXe siècle – y compris l’invasion nazie de l’Union soviétique.

“Aucun chancelier allemand, d’aucun parti, ne veut être vu en avant pour faire avancer un programme militaire – vous voulez essayer toutes les autres options avant de recourir à cela”, a déclaré Kleine-Brockhoff. “Et donc pour la consommation intérieure, il est considéré comme une chose positive pour un chancelier allemand de ne pas diriger là-dessus, d’être prudent, d’être résistant, d’avoir essayé toutes les autres options.”

Scholz fait face à des appels de l’opposition de centre-droite allemande et de certains membres de sa coalition gouvernementale tripartite à être plus proactifs en matière d’aide militaire ; moins de son propre Parti social-démocrate de centre-gauche, qui pendant des décennies a été imprégné de l’héritage du rapprochement de la guerre froide poursuivi par son prédécesseur Willy Brandt au début des années 1970.

Scholz “a décidé très tôt qu’il ne voulait pas diriger militairement l’aide à l’Ukraine”, a déclaré Kleine-Brockhoff, bien qu'”il veuille être un bon allié et faire partie de l’alliance et au milieu du peloton”.

Mais l’approche prudente “rend les alliés fous” et soulève des questions quant à savoir s’ils peuvent compter sur les Allemands, a reconnu Kleine-Brockhoff.

Berlin a maintenu sa prudence sur le char Leopard même après que la Grande-Bretagne a annoncé la semaine dernière qu’elle fournirait à l’Ukraine ses propres chars Challenger 2.

L’hésitation n’est pas seulement un problème entre Berlin et Kyiv, car d’autres pays auraient besoin de l’autorisation de l’Allemagne pour envoyer leurs propres stocks de léopards de fabrication allemande en Ukraine. Mercredi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que Varsovie envisagerait de donner ses chars même sans l’autorisation de Berlin.

« Le consentement est d’une importance secondaire ici. Soit nous l’obtiendrons rapidement, soit nous ferons ce qu’il faut nous-mêmes », a déclaré Morawiecki.

L’historien britannique Timothy Garton Ash a écrit cette semaine dans The Guardian et d’autres journaux que “à son crédit, la position du gouvernement allemand sur le soutien militaire à l’Ukraine a beaucoup évolué depuis la veille de l’invasion russe”.

Mais il a fait valoir que la question des chars est devenue « un test décisif du courage de l’Allemagne à résister au chantage nucléaire du (président russe Vladimir) Poutine, à surmonter son propre cocktail national de peurs et de doutes et à défendre une Ukraine libre et souveraine », et que Scholz devrait diriger un « plan léopard européen ».

Reste à savoir si cela finira par arriver. Le gouvernement de Scholz a insisté sur une coordination étroite avec les États-Unis, un reflet possible en partie du fait que l’Allemagne – contrairement à la Grande-Bretagne et à la France – s’appuie sur la dissuasion nucléaire américaine.

Vendredi, le porte-parole de Scholz, Steffen Hebestreit, a démenti les informations selon lesquelles l’Allemagne avait insisté sur le fait qu’elle ne livrerait des chars Leopard que si les États-Unis envoyaient leurs propres chars Abrams. Il a rejeté l’idée que Berlin traîne les autres et a insisté sur le fait qu’il adoptait la bonne approche.

“Ce ne sont pas des décisions faciles, et elles doivent être bien pesées”, a-t-il déclaré. “Et il s’agit d’être durables, que tous puissent les accompagner et les soutenir – et une partie d’une performance de leadership consiste à maintenir une alliance ensemble.”

Geir Moulson, Associated Press