La pruche empoisonnée, une mauvaise herbe mortelle, fleurit dans tout l’Ohio. Comment le repérer

GALION, Ohio – La pruche empoisonnée, une mauvaise herbe dangereuse qui n’est présente dans l’État de Buckeye que depuis quelques années, est en pleine floraison cette semaine dans le centre-nord de l’Ohio.

L’usine dangereuse est plus visible dans la région cette année que jamais auparavant, selon Jason Hartschuh, agent d’extension de l’Ohio State University pour le comté de Crawford.

« C’est partout. Vous ne pouvez pas conduire un US 30 sans le voir », a déclaré Hartschuh. « Il continue de se propager par la faune et par l’eau et les plaines inondables. »

La pruche empoisonnée a commencé à faire l’actualité en 2019 lorsqu’elle s’est répandue dans le sud de l’Ohio. Maintenant, il est abondant dans tout l’État. La plante est également répandue en Pennsylvanie.

Dangereux si mangé

La plante peut être mortelle si elle est consommée, ont déclaré les professeurs Joe Boggs et Erik Draper, dans le blog en ligne Buckeye Yard & Garden de l’Ohio State University.

« La pruche empoisonnée est l’une des plantes les plus meurtrières d’Amérique du Nord », ont-ils écrit. « Les plantes contiennent des composés alcaloïdes pipéridines hautement toxiques, notamment de la coniine et de la gamma-conicéine, qui provoquent une insuffisance respiratoire et la mort chez les mammifères. Les racines sont plus toxiques que les feuilles et les tiges ; cependant, toutes les parties de la plante, y compris les graines, doivent être considérées comme dangereuses. . »

La plante appartient à la famille des carottes, tout comme la dentelle de la reine Anne, et leurs similitudes peuvent les rendre difficiles à différencier.

« Les racines de la carotte sauvage, ou la dentelle de la reine Anne (Daucus carota), sont parfois consommés crus ou cuits », ont écrit les professeurs. « Malheureusement, ils ressemblent de manière frappante aux racines de pruche empoisonnée et des erreurs d’identification ont été responsables d’un certain nombre d’empoisonnements accidentels. »

Pas sans danger pour les animaux non plus

Les agriculteurs qui ont des pâturages voudront garder un œil sur la pruche empoisonnée pour s’assurer qu’elle ne pousse pas là où paissent leurs animaux.

« La plupart du temps, le bétail est assez intelligent pour ne pas le manger », a déclaré Hartschuh. « Là où nous avons des ennuis, c’est si nous avons une sécheresse et que tout le reste se met en veille et que c’est la seule chose encore verte, ils le mangeront. »

Les champs de foin risquent également d’être envahis par la pruche empoisonnée, et les animaux peuvent toujours tomber malades si certaines plantes en font des balles de foin.

« Il perd une partie de sa toxicité lorsqu’il sèche », a déclaré Hartschuh. « Mais il a toujours des toxines quand il est sec. »

Les identifications positives augmentent

Comme le persil et d’autres membres de la famille des carottes, la pruche empoisonnée aura de minuscules fleurs blanches qui poussent en grappes à cette période de l’année.

Une grande différence dans les plantes est que la tige de la pruche empoisonnée est violette, selon Josh Dyer, directeur du district de Crawford Park.

« C’est un cadeau mort », a déclaré Dyer. « Les autres sont généralement verts. »

De loin, cependant, les différentes plantes apparentées peuvent être difficiles à distinguer.

« Il existe quelques espèces différentes qui se ressemblent », a déclaré Dyer.

Cette ressemblance a fait la plupart des observations au cours des années après les fausses alarmes. Mais comme la pruche empoisonnée s’est installée dans le centre-nord de l’Ohio, la plupart des appels reçus par le naturaliste ont conduit à des identifications positives.

« C’est vraiment décollé », a déclaré Dyer. « Je ne sais pas si c’est le vent ou l’eau, mais il semble qu’il aime être près de l’eau. »

Fleurs seulement dans sa deuxième année

La pruche empoisonnée est une bisannuelle, ce qui signifie qu’il faut deux ans pour terminer son cycle de vie biologique. La plante est difficile à identifier au cours de sa première année.

« Il fleurit la deuxième année », a déclaré Hartschuh. « La première année, c’est une petite rosette de six à huit pouces de haut. La deuxième année, elle s’envole et c’est à ce moment-là qu’elle peut atteindre six pieds de haut. »

Heureusement pour ceux qui tentent de contrôler sa population, la plante meurt après la deuxième année – la propagation ne peut se faire que par les graines de la plante, et non par son système racinaire.

« Les choses qui sont biennales peuvent être contrôlées beaucoup mieux que les choses qui sont vivaces », a déclaré Dyer. « Il suffit d’être diligent et de le repousser. »

Irritant douloureux pour la peau

Mais couper la pruche empoisonnée peut être une tâche très pénible si les précautions appropriées ne sont pas prises.

« Cela peut provoquer des ampoules », a déclaré Hartschuh. « Si vous êtes en train de manger de l’herbe, vous devriez porter des lunettes de protection contre les éclaboussures et peut-être un écran facial parce que vous ne voulez pas que ce jus tombe sur vos lèvres ou dans vos yeux. »

Si la plante a déjà commencé à fleurir, couper les têtes et les placer dans un sac en plastique à jeter aidera à réduire la propagation des graines.

L’un des collègues de Dyer a récemment tenté d’éradiquer la pruche empoisonnée et a découvert à ses dépens à quel point la plante est vraiment dangereuse.

« Ils ont eu de très mauvaises ampoules à cause de cela », a déclaré Dyer. « Je suppose que c’est comme les autres irritants – cela dépend de l’individu et de la façon dont il y répond. »

L’herbe à puce est un bon exemple, a-t-il dit. Certaines personnes sont allergiques à la mort, tandis que d’autres ne deviennent que légèrement irritées.

Son dernier conseil était de laisser les plantes coupées en tas ou de les emmener à la décharge – ne jamais les brûler, quelle que soit la situation.

« Je ne le brûlerais pas », a déclaré Dyer. « Comme avec le sumac vénéneux, si vous le brûlez, les huiles vont pénétrer dans l’air et vous pouvez avoir du sumac vénéneux dans vos poumons. Je ne sais pas encore si la ciguë vénéneuse est la même, mais je ne voudrais pas prendre le risque. »

