La pruche empoisonnée se répand dans les parcs et jardins des États-Unis : méfiez-vous des plantes toxiques

Une espèce envahissante toxique qui peut être mortelle si elle est consommée se propage, faisant des ravages dans les parcs, les parterres de fleurs et les jardins.

La pruche empoisonnée, qui ressemble à la dentelle de la reine Anne, peut être aperçue dans les emprises routières, le long des clôtures et sur les bords des champs agricoles. Au cours de la dernière année seulement, cependant, la plante qui a été initialement importée d’Europe aux États-Unis a migré près de zones plus peuplées, ce qui inquiète les experts.

« Ce mouvement me fait un peu peur car cette plante est très toxique et c’est plus une opportunité pour les enfants de jouer avec et les animaux de la manger », a déclaré Dan Shaver du Natural Resources Conservation Service de l’Indiana. « Ce n’est pas une plante que vous voulez autour de votre maison ou dans votre parc local. »

La biennale toxique peut être trouvée dans presque tous les États des États-Unis, selon le National Park Service.

C’est la période de l’année où la pruche empoisonnée se propage et fait croître son empreinte. Chaque plante produit beaucoup de graines – jusqu’à 30 000 – qui mûrissent entre fin juin et août après sa floraison. Ces graines sont facilement dispersées lors de la tonte de fin d’été, a déclaré Shaver.

Il adore trouver ces petites poches qui ne sont pas gérées, qu’il s’agisse d’un coin de rue non tondu ou d’un habitat de pollinisateurs poussant à l’état sauvage dans un quartier.

La pruche empoisonnée se porte également bien dans des sols humides, a déclaré Shaver. Ainsi, avec les sources humides que le Midwest a connues, cela a été l’environnement parfait pour l’explosion de la plante toxique.

« Il vient d’atteindre ce taux de propagation exponentiel », a déclaré Shaver. « La ciguë n’était nulle part et tout d’un coup, elle était partout. »

Kevin Tungesvick, écologiste principal chez Eco Logic, une entreprise de restauration environnementale, a déclaré dans l’Indiana que la plante s’est trop répandue pour être éradiquée de l’État.

À part cela, a-t-il déclaré, l’objectif est d’essayer de gérer et de contrôler la pruche empoisonnée dans toute la mesure du possible – pour protéger à la fois l’environnement et la santé publique.

En juin, Jason Hartschuh de l’Ohio State University Extension a déclaré que l’usine dangereuse apparaissait « partout » dans l’Ohio – plus visible cette année que jamais auparavant.

Voici ce que vous devez savoir sur cette plante mortelle, y compris les effets toxiques qu’elle peut avoir, comment la repérer et comment s’en débarrasser.

Comment la ciguë vous rend malade

Comme toute espèce envahissante, la pruche empoisonnée peut concurrencer et déplacer les espèces indigènes, a déclaré Shaver, ce qui est certainement préoccupant. Mais le vrai problème, dans ce cas, est lorsqu’il s’entasse dans des zones où des personnes, des animaux domestiques ou du bétail pourraient entrer en contact avec lui.

Toutes les parties de la plante sont toxiques, de ses graines à la sève, a déclaré Dawn Slack de la section Indiana de The Nature Conservancy.

Si la sève de la pruche empoisonnée entre en contact avec la peau de quelqu’un, elle peut réagir avec le soleil et provoquer des cloques et des marques, selon le département américain de l’Agriculture.

C’est pourquoi Slack recommande de manipuler la pruche empoisonnée, s’il y en a qui doivent être enlevés, avec des gants, des manches longues et un pantalon ainsi qu’une protection oculaire.

Mais alors que la sève peut s’avérer dangereuse, la véritable menace est si une partie de la plante – tige et tiges, feuilles, fleurs, graines ou racines – devait être ingérée.

L’empoisonnement à la pruche peut être mortel sans antidote. Toutes les parties de la plante contiennent des alcaloïdes toxiques qui peuvent interférer avec les transmissions nerveuses à vos muscles, provoquant finalement une insuffisance respiratoire.

D’autres signes d’empoisonnement peuvent inclure des tremblements, une salivation, une dilatation des pupilles, une paralysie musculaire et une perte de la parole.

Les symptômes peuvent apparaître dès 30 minutes après l’ingestion, et la gravité de l’empoisonnement dépend de la quantité ingérée et de la concentration de la pruche à ce moment-là. Pourtant, même de petites quantités peuvent avoir des effets graves.

« Rien de tout cela ne devrait entrer dans votre corps », a déclaré Slack.

Les effets ne se limitent pas aux humains. La pruche empoisonnée peut être mélangée à des plantes inoffensives dans les pâturages et les cultures où le bétail peut la manger, ou dans un jardin où un chien peut grignoter la plante.

Comment repérer la pruche empoisonnée

La pruche empoisonnée fait partie de la famille du persil et de la carotte. Ses feuilles sont faciles à confondre avec le persil. Ses graines ressemblent à celles de l’anis et ses racines ressemblent à des racines de panais.

Cette fausse identité est la principale façon dont les gens sont exposés ou accidentellement empoisonnés. Mais il existe des moyens de distinguer la ciguë vénéneuse qui lui sont propres.

La ciguë vénéneuse est une plante bisannuelle. Au cours de sa première année, il produit une touffe de feuilles ressemblant à de la dentelle qui poussent près du sol. Mais au cours de la deuxième année, il envoie une tige fleurie pouvant atteindre 4 à 6 pieds – et certaines encore plus.

Une fois qu’il fleurit, il ressemble à une dentelle géante de la reine Anne, a déclaré Slack, ajoutant qu’il avait une belle grappe de minuscules fleurs blanches au sommet. Ce qui le distingue, cependant, c’est que la tige est plus grosse et parsemée de taches violettes tout le long de la tige.

On le trouve le long de plusieurs grands axes routiers, en bordure de champs et de clôtures, sur les berges des ruisseaux et dans les fossés. Après deux ans, la pruche empoisonnée mourra, mais pas avant d’avoir produit des milliers de graines.

Comment la pruche empoisonnée se propage

La pruche empoisonnée est originaire d’Europe et a été importée en Amérique du Nord il y a plusieurs décennies comme plante de jardin, recherchée pour ses délicates fleurs blanches. Mais au fil du temps, il s’est déplacé des jardins vers les champs, les prairies et d’autres espaces ouverts.

Comme la plupart des espèces envahissantes, la pruche empoisonnée existe depuis longtemps, mais en populations suffisamment petites pour que personne ne l’ait vraiment remarqué. Et une autre caractéristique des espèces envahissantes, la pruche empoisonnée n’a pas de compétition indigène ni de prédateurs pour aider à la contrôler.

Lorsque la pruche fleurit, chaque plante peut produire jusqu’à 30 000 graines.

Avec les bonnes conditions humides et fraîches et une banque de graines constituée, la population peut proliférer et exploser – au-delà du point où elle peut être éliminée.

« C’est une sorte de combinaison de choses », a déclaré Slack. « Et tout d’un coup, nous sommes confrontés à » nous devons faire quelque chose maintenant « . »

L’un des principaux moyens de propagation de la pruche empoisonnée est la tonte, a déclaré Shaver. Les graines se prendront dans l’équipement de tonte ou elles seront bruissantes dans l’air lorsque les plantes seront tondues. C’est pourquoi il y a un effort de sensibilisation sur la meilleure façon de gérer l’usine, a-t-il ajouté.

Comment gérer la pruche empoisonnée

Si vous repérez de la pruche empoisonnée dans un parc public ou le long d’une route, Shaver recommande de contacter l’agence en charge de cette propriété pour l’informer de la plante.

Mais si vous le trouvez dans l’un de vos propres parterres de fleurs ou dans un espace de quartier partagé, il existe des moyens de l’enlever vous-même. Tout d’abord, et c’est le plus important, assurez-vous que vous portez un équipement de protection – comme des gants, des lunettes et des manches longues – avant de travailler pour le contrôler.

Le timing est primordial, a déclaré Tungesvick – et le meilleur moment pour les efforts de gestion est au printemps.

Il existe plusieurs herbicides courants et efficaces qui peuvent être utilisés sur la plante, a déclaré Shaver. Ceux-ci doivent être appliqués dans les premiers mois avant la floraison de la plante.

Il en va de même pour les efforts de gestion qui n’impliquent pas de produits chimiques, comme déterrer la pruche empoisonnée. Avril est le mois le plus propice au contrôle, a déclaré Tungesvick. Il fleurit généralement fin mai et mûrit ses graines en juillet. À ce moment-là, il est trop tard et il y a un plus grand risque d’exposition supplémentaire ou de propagation de la graine.

Slack recommande de s’attaquer à la pruche empoisonnée au cours de sa première année, si vous êtes capable de repérer la plante alors qu’elle n’est encore qu’une grappe de feuilles basse. Elle a dit qu’il est préférable de déterrer le tout et de le mettre au soleil pour qu’il sèche complètement. Une fois qu’il est complètement sec, vous pouvez le jeter.

Si vous n’êtes pas en mesure d’attraper la plante avant que sa tige ne pousse au cours de la deuxième année, alors Shaver a dit que vous pouvez couper les fleurs avant qu’elles ne montent en graine, puis les emballer.

Quoi qu’il en soit, Shaver met en garde contre le fouettage des mauvaises herbes ou la tonte de la pruche empoisonnée. Non seulement cela pourrait potentiellement propager la plante, mais elle peut également obtenir ses graines et sa sève dans l’air où elle peut se mettre sur votre peau ou peut-être même l’ingérer.

« Il est important de le contrôler », a-t-il déclaré, « mais c’est quelque chose qui nécessite beaucoup de réflexion et de prudence avant de le faire. »

