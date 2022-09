La province vise le coût de la vie avec un plafond de loyer de 2 % et des avantages fiscaux accrus – Kelowna Capital News

Un plafond d’augmentation des loyers de 2 % pour 2023 était l’une des nouvelles mesures annoncées dans le but d’aider les Britanno-Colombiens à gérer le coût de la vie élevé.

Le premier ministre John Horgan a fait l’annonce mercredi 7 septembre aux côtés de la ministre des Finances Selina Robinson à Goudy Field à Langford. La paire a également annoncé une augmentation du crédit d’impôt pour l’action climatique et de la BC Family Benefit (anciennement appelée Child Opportunity Benefit).

Le crédit d’impôt climatique pour les familles à faible et moyen revenu devrait être la première annonce à entrer en vigueur – en octobre – avec une augmentation pouvant atteindre 164 $ par adulte et 41 $ par enfant, grâce à un investissement de 500 millions de dollars dans le crédit par la province.

La prestation familiale verra une augmentation pouvant atteindre 58,33 $ par enfant pour les mois de janvier à mars 2023, grâce à un investissement de 100 millions de dollars.

Le plafond d’augmentation des loyers est mis en œuvre en remplacement de la loi précédente, qui autorisait une augmentation automatique des loyers de 2 % en plus d’une augmentation liée à l’inflation.

“Tout le monde ressent la pression de l’inflation mondiale, qui fait grimper le coût des produits d’épicerie, de l’essence et d’autres biens et services”, a déclaré Horgan. “Avec ce nouveau forfait, une famille moyenne de quatre personnes verra 760 $ de plus l’an prochain que cette année, un parent seul avec un enfant verra jusqu’à 500 $ dans sa poche qui n’auraient pas été là autrement.”

Horgan a également déclaré qu’un avantage de BC Hydro est en préparation, avec une annonce à venir plus tard cette année, car il faut plus de temps pour développer les détails étant donné le statut réglementé de l’organisation et les “bénéfices importants réalisés l’année dernière”.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la province avait décidé de ne pas fournir de chèques de remboursement direct aux résidents comme l’ont fait certaines autres provinces, Horgan a déclaré que la décision avait été prise de cibler l’aide sur ceux qui en avaient le plus besoin, plutôt que de la fournir à tout le monde, quel que soit le besoin.

Robinson a ajouté que la grande majorité des résidents de la Colombie-Britannique devraient bénéficier des augmentations.

“Ces mesures vont vraiment faire beaucoup pour aider beaucoup de gens”, a déclaré Robinson. “Quatre-vingt-cinq pour cent des Britanno-Colombiens bénéficieront de l’augmentation du crédit d’impôt pour l’action climatique le mois prochain, et 75 % des familles avec enfants recevront davantage sur leurs paiements de prestations familiales de la Colombie-Britannique à partir de janvier.”

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : vnc.editorial@blackpress.ca.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

Inflation du logement Rive Ouest