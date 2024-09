La province sensibilise au don d’organes de personnes vivantes | Actualités et médias

Besoin critique de dons d’organes, la Saskatchewan se joint aux Canadiens pour souligner la Semaine du don vivant (LDW) du 8 au 14 septembre 2024

Un don d’organe vivant se produit lorsqu’une personne donne un rein ou une partie de son foie à un patient atteint d’une maladie rénale ou hépatique en phase terminale, ce qui améliore considérablement les taux de survie des personnes souffrant d’une insuffisance organique. LDW vise à améliorer l’accès aux dons de rein et de foie vivants tout en incitant les personnes en attente d’une transplantation, et tous ceux qui se soucient d’elles, à explorer l’option du don d’organe vivant.

« Les donneurs d’organes vivants sont de véritables héros, qui donnent une seconde chance à ceux qui en ont besoin », a déclaré le ministre de la Santé Everett Hindley. « Leurs actes de bonté désintéressés nous inspirent tous et nous rappellent l’incroyable différence qu’une personne peut faire. Nous encourageons les résidents admissibles de la Saskatchewan à en apprendre davantage sur le don d’organes vivants et à envisager de s’inscrire comme donneurs. En travaillant ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif et faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes reçoivent les greffes d’organes qui leur sauvent la vie. »

Un donneur vivant de rein ou de foie peut être un conjoint, un membre de la famille, un ami, un collègue ou un inconnu. Les donneurs doivent être âgés de plus de 16 ans pour un don de foie et de plus de 18 ans pour un don de rein. Ils doivent également avoir un poids santé par rapport à leur taille, être en bonne santé, ne pas souffrir de diabète, de cancer, de maladie rénale ou cardiaque et être disposés à donner librement. Les donneurs de rein qui se présentent pour un receveur spécifique et qui ne sont pas compatibles peuvent néanmoins être en mesure d’aider ce receveur grâce au National Kidney Paired Donation Program.

De plus, au début de 2024, la Saskatchewan a lancé un nouveau volet de la campagne nationale « Great Actions Leave a Mark » (GALAM) pour sensibiliser et mettre en valeur les donneurs d’organes, les receveurs et les médecins vivants de la Saskatchewan. Découvrez leurs histoires personnelles à l’adresse https://www.saskatchewan.ca/residents/health/accessing-health-care-services/organ-and-tissue-donor-registry/personal-stories/great-actions-leave-a-mark.

« Prendre la décision de devenir donneur d’organes ou de tissus vivants est un acte de compassion qui change la vie des personnes qui reçoivent le don et celle de leur famille et de leurs amis », a déclaré Kerri Hysuick, directrice générale des services tertiaires et chirurgicaux de la Saskatchewan Health Authority. « Nos équipes de soins de santé sont honorées de faire partie du processus, tant auprès des donneurs que des receveurs de dons d’organes et de tissus, afin de changer positivement la vie des receveurs. »

Le registre des donneurs d’organes et de tissus de la Saskatchewan a été lancé en septembre 2020 et, à ce jour, plus de 30 000 résidents admissibles de la Saskatchewan ont enregistré leur intention de faire don de leurs organes et/ou tissus.

Toute personne âgée de plus de 16 ans est autorisée à enregistrer sa décision d’être inscrite au registre des donneurs d’organes et de tissus et à demander des informations sur le processus pour devenir donneur d’organes vivant à www.givelifesask.ca.

