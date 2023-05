La province se prépare alors que les températures sont sur le point de monter en flèche en Colombie-Britannique, selon le ministre des urgences

Les températures ne devraient pas approcher les niveaux du dôme de chaleur cette semaine en Colombie-Britannique, mais il est sur le point de faire chaud et la province se dit prête.

Le ministre des urgences, Bowinn Ma, a déclaré que le gouvernement provincial était prêt à soutenir les communautés et à ouvrir des centres de refroidissement si nécessaire, car les températures devraient monter en flèche d’ici la fin de la semaine.

« Pour le moment, Environnement Canada n’anticipe pas (un) scénario de dôme chauffant, mais des températures élevées peuvent toujours constituer un risque pour la santé humaine », a déclaré Ma mardi. De grandes parties de l’intérieur de la Colombie-Britannique devraient connaître des températures dans les années 30, avec des parties du Lower Mainland et de l’île de Vancouver sur leurs talons.

Les dômes chauffants sont des systèmes météorologiques à haute pression qui emprisonnent la chaleur. Celui qui s’est produit entre le 25 juin et le 1er juillet 2021 a battu des records de température et causé 619 décès liés à la chaleur en Colombie-Britannique.

Mardi après-midi, Environnement Canada n’avait pas encore émis d’avis liés à la chaleur au-delà d’une déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour certaines parties du centre et du nord de la Colombie-Britannique Prince George, Stuart – Nechako, Cariboo (y compris Quesnel et Williams Lake), Yellowhead, McGregor, Williston , Peace et Fort Nelson sont touchés ou seront touchés par la fumée au cours des prochaines 24 à 48 heures alors que plusieurs incendies de forêt brûlent en Colombie-Britannique et en Alberta voisine.

Mais Ma a déclaré que la hausse des températures pourrait avoir un impact sur la situation des incendies de forêt, ainsi que sur les inondations à l’intérieur.

«S’il existe un risque important pour la santé humaine (à cause de la chaleur), nous avons la capacité d’émettre des alertes intrusives diffusées, mais pour le moment, notre préoccupation concernant les températures élevées (est l’impact) sur la fonte des neiges, car cela pourrait augmenter les inondations. risque et (l’) impact sur le risque d’incendie de forêt également », a-t-elle déclaré.

Les responsables des urgences ont déclaré hier lors d’un briefing que le risque d’inondation s’était stabilisé car les précipitations étaient inférieures aux prévisions. Mais la province a également publié une déclaration selon laquelle le risque d’incendie de forêt a augmenté tout en encourageant les gens à rester au frais et à s’hydrater.

« Il est important que les gens se protègent et protègent les autres pendant des températures plus chaudes que la moyenne », indique le communiqué.

Le BC Wildfire Service a publié une déclaration mardi après-midi interdisant le brûlage à ciel ouvert dans la zone couverte par le centre d’incendie de Prince George à compter de midi le 11 mai (jeudi) jusqu’à midi le 15 octobre. La zone touchée représente environ un quart de l’ensemble de la province.

Les Britanno-Colombiens recevront également un rappel sonore et visuel de l’infrastructure d’urgence, lorsqu’un test national du système d’alerte d’urgence du Canada aura lieu à 13 h 55 le mercredi 10 mai.

Le test diffusera une alerte sur les stations de radio et de télévision, ainsi que sur les téléphones portables compatibles. Le message indiquera : « Ceci est un TEST du système d’alerte d’urgence de la Colombie-Britannique. Ceci est seulement un test. En cas d’urgence, ce message fournirait des informations de sécurité qui pourraient vous sauver la vie. Cliquez pour plus d’informations : www.emergencyinfobc.ca/alert. Encore une fois, ce n’est qu’un test. Aucune action n’est requise.

En 2022, la Colombie-Britannique a élargi l’utilisation du système national d’alerte publique au-delà des avertissements de tsunami pour inclure les menaces imminentes d’inondations, de feux de forêt et d’urgences liées à la chaleur extrême.

@wolfgangdepner

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Changement climatiqueEnvironnement