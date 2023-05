La province reconnaît l’autonomie gouvernementale de la nation haïda par une loi

Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a officiellement reconnu le droit inhérent à la gouvernance de la nation haïda le 9 mai lors d’une cérémonie historique à l’Assemblée législative.

L’introduction d’une nouvelle législation, intitulée Haida Nation Recognition Act, est le dernier d’un certain nombre d’engagements mutuels. Ensemble, la Nation Haida, la Colombie-Britannique et le Canada travaillent à la réconciliation depuis plus de deux décennies, selon un communiqué de presse.

Murray Rankin, ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, a déclaré que la législation avait été adoptée à chaque étape en partenariat avec la Nation haïda.

« C’est quelque chose qui, je pense, nous aidera à tracer une meilleure voie ensemble à l’avenir parce que cette législation reconnaît dans les lois provinciales que la Nation haïda a des droits inhérents à la gouvernance et à l’autodétermination. Le Conseil de la Nation haïda est le gouvernement de la Nation haïda », a-t-il déclaré.

« La nouvelle législation représente une étape importante vers la réconciliation, ou Gud ad T’alang HlG̲ang.gulx̲a Tll Yahda • Tll yá’adee G̱ii gud ahl t’álang hlG̱ángulaang (« Les gens travaillent ensemble pour faire les choses correctement »), lit-on dans le communiqué de presse. .

Gaagawiis Jason Alsop, président de la Nation haïda, et une délégation se sont rendus à Victoria pour s’adresser aux membres de l’Assemblée législative afin d’assister à l’adoption de la législation et d’expliquer ce que le projet de loi signifie pour le peuple haïda.

« Cet acte commence à réparer ce tort et sert à jeter les bases appropriées pour les négociations de reconnaissance du titre haïda. Aujourd’hui, nous pouvons enfin nous reconnaître et travailler, de gouvernement à gouvernement, dans le respect et l’intégrité. La Nation haïda accueille et célèbre cette législation », a-t-il déclaré.

En 2021, la Nation haïda, la Colombie-Britannique et le Canada ont adhéré au cadre GayG̱ahlda « Changing Tide » pour faire avancer le travail collectif sur la réconciliation. GayG̱ahlda est le cadre permettant aux parties de négocier d’autres accords menant à la reconnaissance par la Couronne de la gouvernance haïda et du titre haïda sur Haida Gwaii.

Jennifer Rice, députée de la côte nord, s’est dite fière que le conseil de la nation haïda et la province travaillent « main dans la main » pour parvenir à une réconciliation durable.

«Cette législation est une étape importante et importante nécessaire pour promulguer l’accord GayG̱ahlda, reconnaissant l’autodétermination de la nation haïda», a-t-elle déclaré.

Gaagawiis a déclaré que l’un des obstacles à la réconciliation des différences avec la Colombie-Britannique et le Canada était le manque de reconnaissance officielle du Conseil de la nation haïda en tant qu’organe directeur de la nation haïda et de son titre et de ses droits inhérents à Haida Gwaii.

Rankin a déclaré que la législation était attendue depuis longtemps.

« C’est le résultat d’une approche progressive de la réconciliation. Je pense que cela montre la force de notre relation et notre capacité à faire avancer les choses ensemble dans le bon sens », a déclaré le ministre.

« Comme première étape de ce travail, les parties ont négocié un accord tripartite de reconnaissance de la nation haïda, dans lequel la Colombie-Britannique et le Canada conviennent de légiférer pour reconnaître les droits inhérents à la gouvernance et à l’autodétermination de la nation haïda et du Conseil de la nation haïda. comme son gouvernement. La nouvelle loi remplit cet engagement pour la province.

Collectivement, les accords de réconciliation et la législation à l’appui fournissent une base pour de nouvelles mesures à prendre ensemble, de gouvernement à gouvernement, pour assumer nos responsabilités et créer ensemble une voie vers un avenir meilleur », indique le communiqué de presse.

Le Conseil de la nation haïda a été formé en 1974 et la constitution de la nation haïda a été promulguée en 2003, a expliqué Rankin.

«Il s’agit de la stabilité d’un système de gouvernance qui est bien sûr antérieur à cela, mais qui se reflète plus récemment dans ces choses importantes. C’est pourquoi la province de la Colombie-Britannique et bientôt le gouvernement du Canada reconnaîtront la réalité que les Haida connaissent depuis des générations et des générations et des générations », a déclaré le ministre.

« Cette loi vise à modifier tout le cadre juridique de la Couronne et à reconnaître ce que la Nation haïda reconnaît depuis longtemps.

KJ Millar | Rédacteur et journaliste multimédia