La province promet que l’autoroute Tofino-Ucluelet sera ouverte à la circulation dans les deux sens au début de 2023

Quatre ans de retards de voyage pourraient enfin toucher à leur fin pour les résidents et les visiteurs de la côte ouest.

Le gouvernement provincial a annoncé la semaine dernière que son projet d’amélioration de la sécurité de Kennedy Hill, d’une valeur de 54 millions de dollars, est achevé à plus de 90 % et que la seule autoroute reliant Tofino et Ucluelet au reste de l’île de Vancouver devrait être entièrement ouverte à la circulation dans les deux sens au début de 2023.

“Lorsque les deux voies seront ouvertes, les impacts sur la circulation seront réduits à des fermetures nocturnes et à des interruptions mineures pendant la journée tandis que l’entrepreneur continuera de travailler à l’achèvement final du projet au printemps”, indique l’annonce, ajoutant que le calendrier dépend des conditions météorologiques.

Dans un courriel au Westerly News, la directrice exécutive de la chambre de commerce de Tofino, Jen Dart, a averti que le climat hivernal de la côte ouest peut être difficile.

“Je ne serais pas très surprise si le temps hivernal signifie qu’il est repoussé un peu plus tard qu’au début de la nouvelle année, mais nous approchons de la fin du projet, c’est donc une excellente nouvelle”, a-t-elle écrit. « Je pense que tout le monde est très excité de voir la fin de ce projet pluriannuel. L’ouverture de la route à la circulation dans les deux sens est une étape bienvenue vers l’objectif final d’une autoroute finie.

Le projet et ses fermetures d’autoroutes consécutives ont commencé en 2018 et ont dépassé son calendrier d’achèvement initial de 2020 ainsi que son budget de 38 millions de dollars.

“En ce qui concerne les niveaux de stress qui m’ont été imposés au cours des dernières années, c’était assez fou”, a déclaré Ryan Wackett de Westcoast Connect au Westerly News. “Ce sera un énorme soulagement une fois que cela s’ouvrira à nouveau à la circulation à deux voies.”

Westcoast Connect transporte des marchandises à destination et en provenance de la côte ouest avec deux camions circulant quotidiennement sur Sutton Pass et Wackett a déclaré que les retards de circulation en alternance sur une seule voie ont ajouté au moins deux heures aux trajets de ses chauffeurs.

“De toute évidence, le coût pour payer ces chauffeurs a considérablement augmenté au cours des dernières années”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un chauffeur avait démissionné en raison des heures plus longues. “J’ai perdu un très bon pilote à cause de cela, donc ça a été un coup dur.”

Wackett se souvient avoir été frustré au début du projet car les calendriers de fermeture changeants rendaient presque impossible la planification à l’avance.

«Cela a été constant au moins au cours de la dernière année et demie lorsqu’ils se sont tenus à leurs horaires au lieu de les changer toutes les deux semaines. C’était en fait une vraie douleur dans les fesses parce que j’ai dû réajuster tous mes temps de ramassage plusieurs fois au début », a-t-il déclaré. « J’étais frustré qu’ils ne puissent pas au moins garder un horaire fixe, ils n’arrêtaient pas de le changer tout le temps. C’était toujours différent. Maintenant que c’est un programme établi, ça n’a pas été trop mal, mais je serai content pour mes pilotes car ils auront une journée moins longue.

Il a ajouté qu’il est convaincu que la province respectera son engagement d’ouvrir bientôt les deux voies.

“J’espère avec optimisme que ce sera ce qu’ils disent”, a-t-il déclaré. “Cela soulagera un peu le livre de poche, cela soulagera le stress de mes chauffeurs, ce qui soulagera mon stress.”

Le projet impliquait le dynamitage d’environ 180 000 mètres cubes de roche, y compris l’enlèvement d’une roche en surplomb qui était considérée comme dangereuse pour les véhicules, en particulier les gros camions, selon l’annonce de la province.

Il ajoute que des boulons de stabilisation ont été forés dans la paroi rocheuse restante, qui mesurerait sept kilomètres si elle était posée en ligne droite, des structures de soutènement ont été installées sur la pente descendante entre l’autoroute et le lac Kennedy et deux structures en porte-à-faux ont été construites pour élargir la route. Une nouvelle aire de repos est également en construction surplombant le lac Kennedy.

“Il s’agit d’une étape majeure du projet de modernisation de la section de 1,5 kilomètre de Kennedy Hill en une route plus sûre et plus fiable pour les résidents, les touristes et les camionneurs”, indique l’annonce.

“La route a été redressée et aplanie, avec une meilleure visibilité, des voies de circulation et des accotements plus larges et de nouvelles barrières en bordure de route entre l’autoroute et le lac Kennedy.”

Le maire de Tofino, Dan Law, a déclaré que les fermetures fréquentes de la seule route à l’intérieur et à l’extérieur de la région étaient douloureuses, mais il est ravi de voir le résultat final.

“Cela a été quelques années difficiles avec les retards et la construction, cela ne fait aucun doute, mais une fois que ce sera fait, ce sera fantastique”, a déclaré Law. « C’était un tronçon d’autoroute traître et c’était un travail extrêmement difficile à faire. Je pense que tout le monde sera content quand ce sera fait et plus sûr et élargi et, pour couronner le tout, je pense que cette aire de repos va être spectaculaire et bien-aimée.

Il a ajouté que les résidents ont hâte de ne plus avoir à naviguer dans les horaires de fermeture et les retards.

“Surtout pour les personnes qui ont dû quitter la ville pour des raisons médicales ou pour des raisons essentielles, cela a été difficile et les West Coasters sont difficiles. Les gens se sont adaptés et je pense que tout le monde a encaissé les coups en sachant qu’au final, le résultat en vaudra la peine », a-t-il déclaré. “Je pense que tout le monde peut comprendre qu’il fallait juste le faire et tout le monde peut voir que c’était un projet vraiment difficile. Je suis vraiment heureux que le ministre des Transports ait fait l’effort pour nous et je serai heureux d’être de l’autre côté.

