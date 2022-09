Le gouvernement provincial promet d’enquêter sur ce qu’il faudrait pour réparer le sentier KVR entre Princeton et Tulameen, qui a été détruit lors de l’inondation de novembre 2021.

Le maire de Princeton, Spencer Coyne, s’exprimant lors de la conférence de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique qui se tient à Whistler cette semaine, a déclaré à Spotlight le mardi 14 septembre qu’une rencontre avec la secrétaire parlementaire à l’environnement, Kelly Greene, avait constitué une première étape pleine d’espoir.

“Ils vont lancer une demande de propositions, pour obtenir une étude technique afin qu’ils puissent obtenir le coût total de la réparation du KVR”, a déclaré Coyne.

“Il n’est pas garanti que nous obtiendrons l’argent.”

Une fois l’étude terminée, elle sera présentée au niveau fédéral, dans le but d’obtenir un financement.

Coyne a reconnu que le coût serait une “grosse demande”.

En février de cette année, un porte-parole du ministère des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural a déclaré à The Spotlight que la réparation du sentier prendrait probablement entre trois et cinq ans et plusieurs millions de dollars.

La province est propriétaire du sentier, tandis que sa gérance et son entretien incombent au district régional de South Okanagan Similkameen (RDOS).

La province a retiré une partie du chevalet KVR, qui enjambait la rivière Tulameen près de la zone du tunnel, en mars. Il n’a enlevé que des parties du pont qui étaient détruites et menaçaient de tomber à l’eau, créant un danger.

Le tronçon de Princeton à Tulameen du sentier est de 24 km et est généralement une destination populaire pour les amateurs de véhicules hors route.

