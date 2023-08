La province prévoit publier sous peu les principaux objectifs de logement du marché de la Colombie-Britannique

Le gouvernement provincial demeure en consultation avec les 10 premières municipalités ciblées pour des logements supplémentaires.

Le ministère du Logement de la Colombie-Britannique a déclaré que les consultations avec la cohorte se poursuivraient jusqu’en août et que les chiffres définitifs devraient être annoncés peu de temps après.

Fin mai, le ministre du Logement, Ravi Kahlon, a annoncé que Vancouver et Victoria seraient parmi les premières communautés soumises à de nouveaux objectifs de logement fixés par le gouvernement provincial en vertu d’une loi adoptée l’année dernière. Abbotsford et Delta dans la vallée du Fraser; North Vancouver, West Vancouver et Port Moody dans le Grand Vancouver; Oak Bay et Saanich dans le Grand Victoria et Kamloops figuraient également sur la liste.

Le pouvoir provincial de fixer des objectifs en matière de logement dans ces municipalités découle de la Loi sur l’offre de logements adoptée à la fin de l’automne dernier. Il encourage les municipalités, en commençant par celles qui ont ce que la province appelle « le plus grand besoin et la croissance projetée la plus élevée », à construire plus de logements en éliminant les obstacles, notamment en mettant à jour les règlements de zonage et en rationalisant les processus d’approbation du développement local.

Ce processus, qui comprend l’examen des rapports sur les besoins en logement, des plans communautaires officiels et des stratégies de croissance régionale, est en cours. Mais la législation fixant ces objectifs comprend également ce que la province appelle des «options de conformité en dernier recours» si les municipalités ont du mal à créer les conditions nécessaires au logement.

Une fois que les cibles seront rendues publiques, la province prévoit de mettre à jour le public tous les six mois.

«Pour ces communautés, qui ont des défis après six mois, nous avons la capacité de faire appel à un conseiller indépendant qui les aidera là où les obstacles peuvent se trouver et les aidera à progresser et si nous constatons que des progrès sont réalisés, alors nous avons la capacité en tant que province à intervenir et à prendre les décisions que nous jugeons nécessaires pour garantir des logements abordables dans les communautés », a déclaré Kahlon en juin.

