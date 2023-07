La province ordonne à la ville de Surrey de s’en tenir à la transition vers la force de police municipale

La province a ordonné à la ville de Surrey de poursuivre sa transition vers le service de police de Surrey (SPS), malgré le plan du nouveau conseil de revenir à la GRC.

Le solliciteur général Mike Farnworth a déclaré mercredi dans un communiqué que le passage à la GRC aurait pu provoquer une « crise des services de police » car la ville n’a pas réussi à empêcher un exode d’agents du SPS.

Farnworth a également déclaré que la ville n’avait pas démontré qu’elle pouvait doter en personnel la GRC de Surrey sans retirer des agents de la GRC d’autres communautés, notant que l’organisation connaît déjà une grave pénurie de personnel dans la province et le pays.

« ͞Le service de police de Surrey est la seule voie à suivre pour assurer la sécurité des habitants de Surrey, ainsi que des habitants de toute la province », a déclaré Farnworth.

La décision de Farnworth intervient trois mois après qu’il a « fortement recommandé » que Surrey reste avec sa nouvelle force de police, tout en imposant des exigences si la ville souhaitait continuer avec la GRC à la place.

La province qui transforme sa recommandation en ordonnance met en place une bataille potentielle avec sa deuxième plus grande municipalité, la mairesse Brenda Locke ayant fait du maintien de la GRC la question de la signature lors de sa campagne électorale en octobre dernier.

« Je sais qu’il s’agit d’une utilisation extraordinaire de mes pouvoirs en vertu de la loi sur la police et je n’ai pas pris cette décision à la légère », a déclaré Farnworth lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.

« J’ai parlé au maire Locke pour expliquer ma décision », a-t-il ajouté. « Le maire n’est pas d’accord avec ma décision, mais cela ne m’empêchera pas de faire ce qu’il faut pour les habitants de Surrey et de toute la province. »

Financement et nouveau rôle

La province a annoncé qu’elle s’engage à nouveau à fournir à la ville 150 millions de dollars pour aller de l’avant avec le SPS, afin que les coûts ne soient pas répercutés sur les résidents et les entreprises.

Farnworth a également nommé Jessica McDonald, ancienne sous-ministre du premier ministre de la Colombie-Britannique et présidente et chef de la direction de BC Hydro, en tant que conseillère pour faciliter la transition vers le SPS.

« Dans ce rôle, elle aidera les parties à respecter les délais, facilitera le règlement des différends et assurera une communication efficace et l’achèvement de la transition vers le service de police de Surrey », indique un communiqué de la province.

Dans le communiqué annonçant la décision, la province a déclaré que Farnworth « entamerait des consultations sur la législation envisagée pour l’automne afin de s’assurer que ce type de situation ne se reproduise plus ».

Controverse sur la transition

Surrey a longtemps été la plus grande municipalité au Canada à sous-traiter ses services de police à la GRC, mais en 2018, Doug McCallum s’est présenté à la mairie et a gagné en faisant valoir que la ville avait besoin de sa propre force de police avec un leadership qui serait plus responsable envers les citoyens locaux.

Bien que la province ait approuvé le changement, le règne de McCallum en tant que maire était controversé et il a été battu de justesse lors de sa candidature à la réélection en octobre dernier par Locke, qui a soutenu que le maintien de la GRC serait plus abordable.

Depuis sa victoire, la transition vers le SPS a effectivement été interrompue alors que la municipalité s’est battue avec la province pour son avenir, les deux forces coûtant à Surrey environ 8 millions de dollars supplémentaires par mois.