La province n’en fait pas assez pour prévenir les inondations urbaines, selon le vérificateur général de l’Ontario

L’Ontario n’en fait pas assez pour prévenir les inondations urbaines, un problème qui devrait s’aggraver au cours des prochaines années, selon le vérificateur général de la province.

Les conclusions font partie du rapport du vérificateur général de 2022, qui souligne l’incapacité de la province à clarifier ses engagements en matière de gestion des inondations urbaines et son incapacité à soutenir adéquatement les municipalités et les propriétaires pour s’attaquer efficacement au problème.

Selon la vérificatrice générale Bonnie Lysyk, ce n’est pas seulement un problème pour les 3 % d’Ontariens qui vivent près des rivières.

« Tous les Ontariens qui vivent dans des villes, des villages et des petites collectivités peuvent être à risque d’inondation », a déclaré Lysyk, qui a ajouté que ne pas régler le problème coûterait cher.

Le rapport de Lysyk recommande de mettre à jour le code du bâtiment, d’améliorer la cartographie des risques d’inondation en milieu urbain et de mieux protéger les espaces verts et naturels tels que les zones humides.

Comprendre la cartographie des plaines inondables

Lysyk dit qu’il y a des lacunes dans la cartographie provinciale des inondations pour identifier les zones à risque et permettre aux communautés de se préparer.

Comprendre les plaines inondables est important dans les grandes collectivités comme Toronto et les risques de ne pas le faire en surprendraient plus d’un, déclare Cynthia Wilkey, coprésidente du West Don Lands Committee.

Jusqu’à il y a une dizaine d’années, une grande partie du centre-ville de Toronto risquait d’être inondée par la rivière Don, dit-elle. Mais des groupes ont plaidé pour la création d’un relief de protection contre les inondations sur la rive ouest de la rivière.

Cynthia Wilkey, coprésidente du West Don Lands Committee, affirme que les conséquences de ne pas prévenir les inondations urbaines pourraient être tragiques. (Soumis par Cynthia Wilkey)

“C’était difficile de faire comprendre aux gens qu’il fallait faire ça”, a déclaré Wilkey à CBC Toronto.

“Cela a coûté de l’argent pour le faire, mais cela a maintenant protégé des milliards de dollars en biens immobiliers et sans parler des vies humaines”, a-t-elle ajouté.

“Si vous ne planifiez pas à l’avance, il peut y avoir des conséquences terribles et tragiques.”

Cela peut également créer des opportunités de développement, dit-elle. Les mesures prises du côté est de la rivière Don pour détourner la rivière et s’engager dans l’élévation du niveau ont en fait débloqué des terres pour le développement dans les Portlands qui auraient auparavant été dans une plaine inondable, dit Wilkey.

La rivière Don, que l’on voit ici le long d’un tronçon de la promenade Don Valley de Toronto, serpente depuis la moraine d’Oak Ridges jusqu’au lac Ontario. (Lauren Pelley/CBC News)

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs a déclaré vendredi dans un communiqué écrit que même si une part importante de la responsabilité de la gestion des inondations incombe aux municipalités, le gouvernement provincial est prêt à aider.

Le ministère affirme qu’il contribue à hauteur de 25 millions de dollars à l’infrastructure des eaux pluviales et qu’il mène une évaluation de l’impact des changements climatiques à l’échelle de la province.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’il ne construirait pas sur les plaines inondables dans les sections de la Ceinture de verdure ouvertes par la nouvelle législation radicale sur le logement de son gouvernement.

Mais le rapport indique que les municipalités, grandes et petites, ont besoin de plus de soutien financier et centralisé pour s’assurer que la planification des inondations est bien faite.

Mark Winfield, professeur de changements environnementaux et urbains à l’Université York de Toronto, affirme que la province devra maintenant relever un nouveau défi en veillant à ce que la planification des inondations soit approfondie, car le nouveau projet de loi controversé sur le logement affaiblit les pouvoirs et les outils dont disposent les offices de protection de la nature.

« Les offices de protection de la nature sont en quelque sorte notre arme secrète dans ce domaine. Et ils ont déjà donné à l’Ontario une longueur d’avance », a déclaré Winfield.

Il dit qu’il est déçu que le vérificateur n’ait pas parlé davantage de l’impact que la diminution des pouvoirs des offices de protection de la nature pourrait avoir sur l’atténuation des inondations.

“Nous devons nous assurer qu’ils disposent des outils et des ressources nécessaires pour pouvoir relever ce défi.”

Mieux protéger les zones humides

La vérification a révélé qu’au cours des 20 dernières années, le pourcentage de terrains urbains considérés comme « verts » a diminué de 94 % dans les centres urbains moyens et grands de l’Ontario.

Il a également constaté qu’aucune stratégie provinciale n’existe pour conserver les zones humides, en particulier, car les objectifs précédents ont été annulés par le gouvernement Ford en 2018, même si le sud de l’Ontario a déjà perdu en moyenne 1 825 hectares de zones humides par an.

Le rapport du vérificateur général de 2022 recommande une plus grande protection des terres humides pour prévenir les inondations. (Ash Abraham/CBC)

Winfield dit que le maintien des terres comme les zones humides et autres surfaces perméables est essentiel dans l’atténuation des inondations, car cela signifie que l’eau a un endroit où aller lorsque les niveaux augmentent.

Mise à jour du code du bâtiment

Le rapport indique que de nombreux nouveaux propriétaires ne sont pas protégés contre les refoulements d’égout en raison des exigences vagues du code du bâtiment de l’Ontario concernant les clapets anti-retour.

Lysyk dit que cela n’a aucun sens.

“Un clapet anti-retour coûte environ 250 $ à installer lors de la construction d’une nouvelle maison, tandis que la rénovation pour en ajouter un coûte des milliers”, a-t-elle écrit.

“Et les dommages causés à une maison inondée peuvent coûter plus de 40 000 $ à réparer.”

Lysyk recommande une modification du code du bâtiment pour exiger que toutes les maisons nouvellement construites soient équipées de clapets anti-retour.

Les eaux de crue sont montrées ici sur l’île de Toronto. Les dommages causés par les inondations peuvent coûter des milliers de dollars aux propriétaires. (Photo soumise : Linda Rosebaum)

Winfield dit que les assureurs parlent déjà des inondations comme de la prochaine grande menace.

“C’est beaucoup moins cher d’être en avance sur la courbe et d’identifier ce genre de menaces, et de prendre les mesures maintenant pour les prévenir”, a-t-il déclaré.

Ceux qui ont connu des inondations urbaines récentes savent de première main ce que c’est.

Lorsque la maison de Linda Rosenbaum sur l’île de Toronto a été inondée il y a quelques années, les dommages ont coûté plus de 10 000 $.

“Chaque ménage a vu son assurance augmenter en raison de l’endroit où nous nous trouvons et [it’s] considérablement augmenté », a-t-elle déclaré.

Les autorités de protection de la nature ont fait beaucoup pour aider la communauté pendant la crise, mais Rosenbaum dit qu’elle aimerait voir plus de travail effectué pour prévenir les inondations.

“Regarder l’eau monter, ne pas savoir quand elle va s’arrêter, c’est incroyablement anxiogène.”