La province n’a pas fait d’analyse du système correctionnel avant de décider de construire une prison dans la région de Fredericton, selon les dossiers

La province n’a fait aucune analyse détaillée pour tracer l’avenir des services correctionnels au Nouveau-Brunswick avant d’annoncer son intention de construire une nouvelle prison dans la région de Fredericton, selon les dossiers examinés par CBC News.

Dans 40 pages de documents remis par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique après une bataille d’accès à l’information de huit mois, il n’y a aucun rapport évaluant l’analyse de rentabilisation de la construction d’une nouvelle prison dans la région de Fredericton, y compris combien cela pourrait coûter fonctionner, ou toute évaluation de l’espace dont le système correctionnel pourrait avoir besoin à l’avenir.

La province prévoit construire une prison provinciale de 109 lits et d’une valeur de 42 millions de dollars à Grand Lake.

CBC a déposé une demande de droit à l’information auprès du ministère en août dernier, demandant des documents qui traitent de la nécessité de la nouvelle prison.

Le ministère a d’abord refusé de fournir des dossiers à CBC et n’a pas voulu partager les dossiers avec l’ombud pour son examen, affirmant que tous les dossiers sont des documents confidentiels du Cabinet. La province a par la suite changé de cap sur la conservation des dossiers de l’ombud et a finalement communiqué certains dossiers à la CBC.

Une enquête de l’ombud sur le refus du gouvernement de fournir des dossiers est en cours.

« La garde à vue seule n’a pas été efficace »

En 2008, avant que la province ne construise de nouvelles prisons à Shediac et à Dalhousie, la province a embauché un consultant pour examiner les besoins du système correctionnel et faire un rapport sur l’avenir du système.

Le document de 86 pages, Bâtir l’espoir : Vers une vision renouvelée des services correctionnels du Nouveau-Brunswick, a conclu que la province avait besoin de plus d’espace dans le système pour réduire la surpopulation. Peu de temps après, la province a annoncé de nouvelles prisons à Shediac et Dalhousie pour remplacer les établissements plus anciens et plus petits.

Mais le rapport a également averti que la recherche a montré que « le recours à la garde à lui seul n’était pas efficace pour réduire la récidive ou les retours répétés en prison par les détenus », car la plupart des personnes dans le système sont confrontées à la fois à des problèmes de dépendance et de santé mentale.

« Le Nouveau-Brunswick devrait réduire ou mettre fin à la criminalisation et au recours à la détention en prison pour les citoyens ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie », recommande le rapport.

La province a commandé un rapport décrivant l’avenir des services correctionnels en 2008, avant la construction de nouvelles prisons, y compris le Centre correctionnel régional du Sud-Est, illustré ici. (Photo d’archive de CBC News)

Plus d’une décennie plus tard, alors que le Nouveau-Brunswick envisageait de construire une nouvelle prison dans la région de Fredericton, il ne semble pas que le gouvernement provincial ait mené une analyse approfondie du système comme il l’avait fait en 2008.

Le ministère n’a pas non plus tenu compte du rapport de 2008 avant de décider de construire une nouvelle prison dans la région de Fredericton.

Une déclaration écrite du ministère de la Justice et de la Sécurité publique indique qu’il s’est concentré sur les preuves à partir de 2021, ainsi que sur les coûts des projets de construction correctionnels précédents, lors de la prise de décision. Il indique également que le rapport de 2008 serait maintenant dans les archives.

« Nous pouvons confirmer que, lors de l’évaluation des besoins en 2021, les responsables du ministère n’ont pas fouillé les Archives provinciales à la recherche de documents historiques », a écrit la porte-parole Coreen Enos.

A l’intérieur des dossiers

En août 2021, le sous-ministre Mike Comeau a envoyé un courriel à deux autres employés du ministère pour leur demander de rédiger une note de service au conseil exécutif concernant « une nouvelle prison », selon les dossiers que CBC a reçus.

Quelques jours plus tard, d’autres membres du personnel ont été invités à générer des statistiques pour la soumission au cabinet, y compris les taux d’incarcération et s’ils augmentent, et si le ratio personnel/détenus est sûr.

Un analyste de recherche a envoyé trois graphiques, qui montrent une augmentation du taux de crimes liés au trafic de drogue dans la communauté, et un graphique montrant la tendance des admissions d’adultes dans les établissements correctionnels.

« La tendance est à la baisse pour l’essentiel, en particulier en 2020-21 », a écrit l’analyste, faisant référence à la tendance des admissions.

Un autre membre du personnel a écrit que le nombre de nouvelles admissions avait augmenté depuis le début de 2021 et que le ratio personnel-détenus était « étiré ».

Moins de quatre mois plus tard, la province a publié un communiqué de presse pour annoncer qu’elle construirait une nouvelle prison dans la région de Fredericton, citant le ministre de la Sécurité publique de l’époque, Ted Flemming, affirmant que le système correctionnel était « étiré ».

L’annonce est venue sans trop d’avertissement. La prison n’a été mentionnée dans la plate-forme électorale du parti ni en 2018 ni en 2020.

« Les chiffres ne mentent pas »

Dans les 40 pages envoyées à CBC, l’évaluation la plus substantielle de la nécessité d’une nouvelle prison semble provenir d’une présentation de 14 pages intitulée « Surpopulation des services correctionnels du Nouveau-Brunswick ». Il est daté du 10 août 2022, près de huit mois après que la province avait déjà annoncé la nouvelle prison.

Sous une diapositive intitulée « Les chiffres ne mentent pas », un graphique montre « une augmentation constante » du nombre de personnes arrivant dans le système correctionnel sur une période de sept mois.

Une présentation du gouvernement d’août 2022 a montré une augmentation constante des admissions dans les établissements correctionnels du Nouveau-Brunswick. (Radio-Canada)

La présentation a souligné les effets négatifs du surpeuplement dans les prisons, y compris les tensions accrues et une augmentation des incidents violents et des « incidents où le recours à la force est nécessaire ».

Il décrit également certaines des raisons de l’augmentation des admissions : « situations sociétales contributives », longues peines et plus de personnes en détention provisoire, où les gens passent du temps derrière les barreaux en attendant leur comparution devant le tribunal, souvent avant d’avoir été condamnés. d’un délit. Il ne cite aucune source pour cette information.

Le système correctionnel avait trois personnes en surcapacité en moyenne en juillet

Le les données les plus récentes de la province montrent que le système correctionnel pour hommes adultes comptait en moyenne 473,4 personnes en juillet, juste un peu au-dessus de la capacité de 470. Cela comprend les personnes qui ne sont pas physiquement présentes à l’intérieur des prisons, y compris les personnes hospitalisées ou en liberté surveillée, mais qui peuvent être tenues de retourner en prison.

Les données de Statistique Canada montrent que jusqu’en 2022 (l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), l’augmentation des admissions semble être due aux personnes en détention provisoire.

La province faisait également face à la surpopulation dans ses prisons en 2008, avant que la province ne construise de nouveaux établissements correctionnels à Shediac et Dalhousie.

Mais le rapport Building Hope a révélé que le problème de la surpopulation était complexe et n’était pas nécessairement causé par les taux de criminalité, qui étaient en baisse à l’époque. Il a cité le recours croissant à la détention provisoire et l’approche «sévère à la criminalité» du gouvernement fédéral comme deux raisons de l’augmentation du nombre de personnes derrière les barreaux.

« Une approche fermée »

Le criminologue Justin Piché a étudié le rapport Building Hope dans le cadre de sa recherche doctorale sur la construction des prisons. Il l’a obtenu grâce à l’accès à l’information il y a plusieurs années et l’a partagé avec CBC.

Piché, qui enseigne maintenant à l’Université d’Ottawa, a déclaré que le gouvernement « n’avait même pas fait ses devoirs » avant d’annoncer une nouvelle prison dans la région de Fredericton, soulignant l’absence d’un document comme Building Hope.

Le criminologue Justin Piché, qui enseigne à l’Université d’Ottawa, ne pense pas que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ait une analyse de rentabilisation pour construire une nouvelle prison. (Soumis par Justin Piché)

« Ils utilisent une approche fermée où essentiellement ils décident, ils annoncent puis ils défendent la décision, plutôt qu’une approche ouverte qui implique une consultation publique pour examiner si oui ou non la construction d’une prison est nécessaire, avec une vision à long terme qui va au-delà la situation actuelle – en regardant le passé, en regardant les tendances futures, pas seulement ce qui s’est passé l’année dernière », a-t-il déclaré.

Alors que les dossiers envoyés à CBC montrent que la province a examiné d’autres options pour loger les prisonniers, y compris l’ajout d’une unité pour hommes à la prison pour femmes de Miramichi ou la création de logements de type dortoir dans les gymnases de la prison à Shediac et à Saint John, il y a peu de discussions autour des alternatives communautaires , dit Piché. Le rapport Building Hope de 2008 a encouragé la province à recourir à davantage de solutions de rechange communautaires comme les tribunaux de toxicomanie et de santé mentale.

« Traitez efficacement les dépendances et vous traitez considérablement la récidive », indique le rapport.

Saint John est le seul endroit de la province doté d’un tribunal de la santé mentale.

Une nouvelle prison sera construite dans la circonscription d’Austin

La déclaration du ministère indique qu’il a publié tous les documents expliquant pourquoi un nouveau centre correctionnel est nécessaire « autres que ceux exemptés de divulgation en vertu de la loi ».

Plus tôt cette année, la province a abandonné son projet de construction de la prison de Fredericton. Une proposition de rezonage du terrain pour faire place à la nouvelle prison a été approuvée, mais certains voisins s’y sont opposés.

Une centaine de personnes ont rempli la galerie d’observation de la salle du conseil de l’hôtel de ville de Fredericton plus tôt cette année pour entendre des expressions d’appui et d’opposition à un projet de modification de zonage pour permettre la construction d’une nouvelle prison. L’amendement a été adopté, mais la province a plutôt choisi de construire la prison de Grand Lake. (Aidan Cox/CBC)

La province a annoncé le mois dernier qu’elle construirait la prison de Grand Lake dans la circonscription du ministre de la Sécurité publique Kris Austin, attirant les critiques des libéraux de l’opposition, qui ont remis en question la façon dont la décision avait été prise.

L’une des raisons invoquées par le gouvernement pour construire une nouvelle prison est de réduire les déplacements entre Fredericton et le Centre correctionnel régional de Saint John.

Le nouveau site de Grand Lake se trouve à environ 45 minutes en voiture du palais de justice du centre-ville de Fredericton, comparativement à environ une heure et 25 minutes entre la prison de Saint John et le palais de justice de Fredericton.