La province lance un projet pilote pour offrir un accès meilleur et plus rapide au dépistage du cancer du col de l’utérus

Par ANNA SMITH Local Journalism Initiative le 27 septembre 2024.

Avec environ 170 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus en Alberta chaque année, la province affirme tester une nouvelle approche proactive en matière de traitement. Comme la majorité des cas peuvent être évités grâce à un dépistage et à un traitement de routine, le gouvernement de l’Alberta, en collaboration avec ses partenaires Alberta Health Services et Alberta Precision Labs, a lancé un projet pilote pour étudier des moyens innovants d’élargir les possibilités de dépistage du cancer pour les Albertains. « Nous savons que le cancer du col de l’utérus est presque entièrement évitable grâce à une vaccination systématique et à un dépistage régulier, c’est pourquoi ce projet pilote est si important. Cela représente une prochaine étape vitale vers l’élimination totale du cancer du col de l’utérus », a déclaré la ministre de la Santé, Adriana LaGrange. La méthode en question se présentera sous la forme d’un test d’auto-dépistage du col de l’utérus, qui recherchera les souches à haut risque du virus du papillome humain (VPH), identifiant ainsi les individus à risque de développer des cellules cervicales anormales. Comme plus de 99 % des cas de cancer du col de l’utérus sont causés par le VPH, cette méthode est plus prédictive qu’un test Pap de routine et permet un traitement précoce. Ces trousses, dont les 300 premières sont actuellement disponibles à Edmonton avant que le projet ne s’étende aux partenaires communautaires et aux zones rurales, permettent d’effectuer ce dépistage à la maison ou à l’endroit où la personne se sent le plus à l’aise, avant d’être envoyée à un laboratoire. « L’auto-échantillonnage permet à la personne de prélever son propre échantillon dans un endroit sûr et confortable. L’auto-échantillonnage du VPH recherche le virus responsable du cancer du col de l’utérus », a déclaré la Dre Laura McDougall, médecin hygiéniste principale de l’AHS. « S’il est détecté tôt, il peut être traité afin d’éviter le développement du cancer du col de l’utérus. » Au total, 5 000 kits seront collectés pendant la durée du projet pilote. 9

