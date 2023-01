La province injecte 50 millions de dollars dans l’augmentation de l’approvisionnement en fibre en Colombie-Britannique

Les camionneurs transportant des grumes font partie des groupes qui bénéficient d’une promesse provinciale de 50 millions de dollars pour aider à accroître l’approvisionnement en fibre.

Le premier ministre David Eby a déclaré que l’argent aidera à acheminer le bois de faible valeur des régions éloignées vers les usines de pâtes et papiers.

“Nous savons que l’accès à la fibre est l’un des défis les plus critiques auxquels l’industrie est confrontée et nous travaillons dur pour trouver de nouvelles sources”, a déclaré Eby jeudi (19 janvier).

« Les projets financés par l’intermédiaire de la Forest Enhancement Society of BC nous aideront à acheminer davantage de bois et de déchets de coupe endommagés par le feu vers les usines qui en ont besoin. En même temps, les entrepreneurs forestiers auront plus de travail pour transporter de la fibre qui serait autrement trop éloignée ou coûteuse d’accès.

Eby a fait cette annonce lors du congrès de la BC Truck Loggers Association à Vancouver. L’annonce a répondu à une demande clé de la Pulp and Paper Coalition et a également obtenu le soutien de Bob Brash, directeur général de la BC Truck Loggers Association.

“Les programmes d’aide à l’atténuation à court terme pour nos travailleurs et nos communautés sont les bienvenus”, a-t-il déclaré. “Notre souhait est que cela conduise à une partie des réformes nécessaires pour assurer la pérennité à long terme de nos membres.”

Steve Kozuki, directeur exécutif de la Forest Enhancement Society of BC, a déclaré que sa société était ravie d’aider des parties du secteur forestier dans ce qu’il a appelé « une période de besoin ».

Le financement aidera l’industrie à faire la transition vers une nouvelle normalité en utilisant davantage la fibre disponible, a-t-il déclaré.

Kozuki a déclaré que le financement est une subvention – mais pas aux groupes que les Britanno-Colombiens pourraient penser au départ.

« Ce n’est pas une subvention aux scieries parce qu’elles ne reçoivent aucun financement. Ce n’est pas une subvention aux usines de pâte à papier ou aux usines de palettes parce qu’elles ne reçoivent aucun argent », a-t-il déclaré.

« Ce que nous faisons, c’est le confier principalement aux Premières nations et aux entrepreneurs forestiers et autres entrepreneurs en déchiquetage et broyage. Ce sont de petites entreprises générales indépendantes et elles reçoivent le financement.

Le financement aidera également les communautés autochtones et non autochtones de la Colombie-Britannique à se protéger contre les incendies de forêt en finançant des projets conçus pour éclaircir la forêt, réduisant ainsi les charges de combustible.

Bien que la province n’ait pas précisé à quoi ressemblerait le financement en termes de création d’emplois, les économistes utilisent un ratio d’environ huit emplois pour chaque million de dollars de financement gouvernemental, a déclaré Kozuki, ce qui signifie que cela pourrait créer 400 emplois.

La société de valorisation accepte actuellement les demandes de droits de divers projets.

Il s’agit de la deuxième annonce de financement en autant de jours pour l’industrie – 90 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets ont été annoncés mardi.

@wolfgangdepner

wolfgang.depner@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

économieforesterie