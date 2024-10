La province exhorte les Manitobains à lutter contre la prochaine saison de grippe grâce à la vaccination – Winnipeg

Les experts provinciaux en santé demandent aux Manitobains de retrousser leurs manches une fois de plus, à l’approche de la saison de la grippe.

Le Dr Brent Roussin, administrateur en chef de la santé publique de la province, a déclaré qu’il est particulièrement important pour les personnes considérées à haut risque de se faire vacciner contre la grippe.

« (Les personnes à haut risque comprennent) les personnes de plus de 65 ans, que nous encourageons à recevoir le vaccin contre la grippe à haute dose », a-t-il déclaré, « les résidents des foyers de soins personnels ou des établissements de soins de longue durée, les personnes enceintes, les enfants de six mois ». âgés de moins de cinq ans, les Autochtones ainsi que les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques sous-jacents.

L’année dernière, la grippe A a eu les conséquences les plus graves dans la province, a-t-il déclaré – presque exclusivement chez les personnes qui n’étaient pas à jour dans leurs vaccins.

Roussin a déclaré que la province s’attend à une saison de virus respiratoires assez typique, mais qu’elle est difficile à prédire.

« Alors que nous continuons à nous préparer pour la prochaine saison des virus respiratoires, tous les Manitobains âgés de six mois et plus sont encouragés à se faire vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19.





Le ministre de la Santé, Uzoma Asagwara, a déclaré mercredi dans un communiqué que le gouvernement néo-démocrate avait fait des progrès en ce qui concerne ses promesses électorales de restaurer le système de santé du Manitoba.

«J’encourage tous les Manitobains à se faire vacciner et à assurer votre sécurité, celle de vos proches et celle de votre communauté dans son ensemble», a déclaré Asagwara.

« Le gouvernement précédent n’a pas réussi à se préparer à la saison des virus respiratoires, il a coupé dans les soins de santé et a refusé d’écouter les travailleurs de première ligne. Nous avons fait des progrès significatifs en un an et le système est prêt à répondre à un besoin accru de soins pendant cette saison difficile.

Les vaccins sont disponibles dans les cliniques médicales de toute la province, ainsi que dans les centres ACCESS, les cliniques de vaccination, les pharmacies et les postes de soins infirmiers, ainsi que par l’intermédiaire de la santé publique. Tous les détails de la campagne vaccinale 2024 sont disponibles sur le site Internet de la province.

