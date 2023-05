La province élargit le programme de financement pour les conditions météorologiques extrêmes afin d’inclure les apiculteurs et les producteurs de pots

Il y a une nouvelle ronde élargie de financement provincial pour les agriculteurs et les éleveurs afin de les aider à renforcer leur résilience face aux conditions météorologiques extrêmes.

Le programme de préparation aux conditions météorologiques extrêmes pour l’agriculture a été lancé en tant que projet pilote l’été dernier et vise à bâtir un secteur agricole et alimentaire plus résilient et durable en aidant à se préparer aux futurs événements climatiques, tels que les incendies de forêt, les inondations et les vagues de chaleur. Cette année, la province inclut les producteurs d’apiculture (apiculture) et d’aquaculture titulaires d’un permis de la Colombie-Britannique, ainsi que les producteurs de cannabis et de chanvre titulaires d’un permis fédéral.

Le programme financera potentiellement jusqu’à 2,5 millions de dollars en projets, contre 1,4 million de dollars l’an dernier. Le processus de candidature a commencé et se terminera le 14 juin.

L’an dernier, il y avait des projets dans les secteurs de la volaille, des produits laitiers, du boeuf, des fruits de verger et des petits fruits. L’un des principaux projets financés consistait à améliorer les systèmes de refroidissement des étables pour assurer la sécurité de la volaille et du bétail en cas de chaleur extrême.

« Les changements climatiques et les conditions météorologiques extrêmes posent un éventail de défis aux habitants de la Colombie-Britannique, y compris nos agriculteurs, nos éleveurs et nos producteurs alimentaires », a déclaré Pam Alexis, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. « Il est important que nous les soutenions avec des programmes comme celui-ci afin qu’ils puissent être plus résistants aux impacts du changement climatique et mieux protéger leurs moyens de subsistance, tout en garantissant un approvisionnement alimentaire stable et durable. »

Les agriculteurs de toute la province ont été confrontés à des catastrophes environnementales aggravantes au cours des dernières années, dont certaines ont causé des problèmes avec la chaîne alimentaire. Cela a également été difficile pour le bétail, a déclaré Mark Siemens, agriculteur et président de la BC Egg Producers Association.

« Le bien-être de nos animaux est la principale préoccupation des agriculteurs de la Colombie-Britannique lorsque nous sommes confrontés à des conditions météorologiques extrêmes », a déclaré Siemens. «Ce programme soutient des projets importants tels que des systèmes de refroidissement améliorés et des arbres d’ombrage qui offrent un espace plus sûr aux animaux. Le secteur de la volaille a été durement touché lors du dôme de chaleur et des inondations de 2021, car nos fermes n’avaient jamais été testées dans ces circonstances, et ce financement nous permettra de mieux nous préparer et d’atténuer les futurs événements météorologiques extrêmes.

Le programme fait partie de la stratégie de préparation et d’adaptation au changement climatique de la Colombie-Britannique, le plan de la province visant à aider les personnes, les collectivités et les entreprises à travailler ensemble pour mieux se préparer aux impacts du changement climatique. Les demandeurs admissibles peuvent accéder jusqu’à 35 000 $ en financement à frais partagés par projet.

Les nouvelles catégories de projets ajoutées au programme pour cette admission comprennent la protection extérieure par gicleurs pour les infrastructures essentielles ; rucher résistant aux inondations (abeilles) hivernage et entreposage du matériel ; des systèmes de refroidissement améliorés pour les étables et l’aquaculture intérieure; et des projets innovants (les agriculteurs peuvent proposer de nouveaux concepts à considérer).

