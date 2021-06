La province du Pakistan bloquera les téléphones portables des citoyens refusant de se faire vacciner contre le Covid-19

Une province pakistanaise a annoncé vendredi qu’elle bloquerait les téléphones portables des personnes refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, dernière mesure visant à pénaliser les non vaccinés dans un pays où seule une fraction de la population a été vaccinée. Cela vient après que la province du Sindh a déclaré que les fonctionnaires qui refusent de se faire vacciner ne seront pas payés à partir de juillet. Une troisième vague d’infections a commencé à se stabiliser au Pakistan après des semaines de restrictions strictes, et au Pendjab – la province la plus peuplée du pays qui comprend la mégapole de Lahore – la demande de jabs a ralenti.

« Au début, ce n’était qu’une proposition, mais les gens ont beaucoup hésité à se faire vacciner, alors la décision a été prise », a déclaré Hammad Raza, porte-parole du département de la santé primaire du Pendjab. Il a déclaré que l’agence nationale des télécommunications déciderait de la manière de mettre en œuvre la mesure .

Le déploiement de la vaccination à l’échelle nationale au Pakistan s’est intensifié ces dernières semaines avec plus de 200 000 doses administrées la plupart des jours, mais cela ne représente qu’une fraction des 220 millions d’habitants.

Près de 10,5 millions de doses ont été administrées, la Chine fournissant la plupart des vaccins.

Mais les inquiétudes concernant les effets secondaires du vaccin, couplées à la désinformation selon laquelle il provoque l’infertilité ou la mort dans les deux ans, ont suscité une hésitation face au vaccin.

« Le niveau d’éducation du Pakistan est faible. Les gens répandent également des rumeurs et de la désinformation sur les vaccins », a déclaré à l’AFP Salman Haseeb, directeur de l’Association des jeunes médecins du Pakistan.

« Les campagnes d’information du gouvernement ne fonctionneront donc pas à court terme. Ils devront faire usage de la loi pour s’assurer que tout le monde se fasse vacciner. »

Les mesures ont été accueillies avec inquiétude par certains Pakistanais à Lahore.

« Ce sera difficile pour moi si je ne peux pas utiliser mon téléphone, mais j’ai très peur du vaccin », a déclaré Saima Bibi, une employée de maison à Lahore.

« On ne peut pas forcer quelqu’un à se faire vacciner », a ajouté Farwa Hussain, enseignante à Rawalpindi, qui a déjà été vaccinée.

« Cela me rend un peu méfiant. »

Dans le cadre de nouvelles incitations, ceux qui se feront vacciner auront accès aux cinémas, aux salles de célébration et aux sanctuaires, tandis que les restrictions seront levées pour les entreprises dans les quartiers où plus de 20 % de la population est protégée.

Des centres de vaccination mobiles seront également installés à l’extérieur des sanctuaires pour atteindre les populations des zones rurales.

Le Pakistan a enregistré plus de 940 000 infections et 21 500 décès, mais avec des tests limités et un secteur de la santé délabré, beaucoup craignent que l’étendue réelle de la maladie ne soit bien pire.

Les données nationales montrent également qu’environ 300 000 destinataires de la première dose du vaccin Covid-19 ne sont pas revenus pour une deuxième dose.

