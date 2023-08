La province défend la taille de l’investissement dans la recherche sur les véhicules zéro émission

Le gouvernement provincial affirme qu’un récent investissement de 5 millions de dollars pour les technologies à zéro émission n’est qu’une partie intégrante d’un investissement plus important pour aider à décarboner le secteur des transports.

Les entreprises intéressées peuvent demander l’argent par le biais du programme CleanBC Go Electric Advanced Research and Commercialization. Il soutient le développement des entreprises œuvrant dans le secteur provincial des VZE et encourage les investissements internationaux.

Le financement soutiendra les entreprises opérant dans tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement des véhicules à zéro émission avec des projets gagnants qui seront annoncés en 2024. Les projets retenus doivent être achevés au plus tard trois ans après leur date de début.

Parmi les projets notables qui avaient bénéficié d’un financement antérieur dans le cadre du programme ARC figuraient la conversion d’un avion Harbour Air Seaplanes DHC-2 Mk1 Beaver existant pour qu’il soit entièrement électrique.

Lorsque la ministre de l’Énergie, Josie Osborne, a annoncé le financement le 2 août, elle a souligné que le secteur des transports est responsable de 40 % des serres provinciales.

Cela a amené à se demander si un chiffre de 5 millions de dollars pour la recherche et d’autres catégories de soutien représente une réponse adéquate à la recherche d’alternatives à la lumière des chiffres récents, qui montrent que la Colombie-Britannique ne parvient pas à atteindre ses objectifs en matière de changement climatique.

Le gouvernement provincial a reconnu que la réponse doit être plus substantielle et plus rapide en indiquant d’autres financements conçus pour décarboner le secteur du transport commercial. Cela nécessite des véhicules plus gros, qui doivent pouvoir transporter plus de poids sur de plus grandes distances que les véhicules privés. Pendant ce temps, les technologies zéro émission existantes ne sont pas encore facilement transférables du secteur des véhicules privés au secteur du transport commercial.

Ce financement comprend 17,3 millions de dollars pour deux rondes de financement dans le cadre des projets pilotes de véhicules commerciaux conçus pour encourager et accélérer l’adoption des VZE commerciaux par les entreprises locales, les organismes sans but lucratif, les gouvernements locaux, les communautés autochtones et les organismes publics admissibles. Ce financement s’ajoute à 40 millions de dollars pour le programme dans le budget 2023.

La province investit également 30 millions de dollars dans le Commercial Vehicle Innovation Challenge, un programme visant à soutenir le développement du secteur de la technologie ZEV de poids moyen et lourd de la Colombie-Britannique, et 19,5 millions de dollars dans le cadre du CleanBC Public Charging Program pour les bornes de recharge des véhicules moyens et lourds.

