La province chinoise vise à être la première à interdire les ventes de voitures à essence

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une province chinoise a annoncé son intention de devenir la première région du pays à interdire les voitures à essence et diesel.

“D’ici 2030, toute la province interdira les ventes de véhicules à carburant”, lit-on dans le “Carbon Peak Implementation Plan” rédigé par l’île de Hainan, une province de la mer de Chine méridionale, selon l’Associated Press.

En plus d’interdire la vente de voitures à essence, la province prévoit de promouvoir les ventes de véhicules électroniques en accordant des allégements fiscaux et en élargissant le réseau de recharge de la région.

AU MILIEU DES PRIX ÉLEVÉS DE L’ESSENCE, PETE BUTTIGIEG A CRIQUÉ POUR AVOIR DIT AUX AMÉRICAINS DE PASSER AUX VOITURES ÉLECTRIQUES

La province vise à ce que près de la moitié des véhicules à usage actif de la province soient électriques d’ici 2030, tandis que les villes auront des “zones zéro émission” qui interdiront l’utilisation des véhicules à essence dans la région.

Le plan intervient au milieu d’une poussée du Parti communiste chinois pour encourager l’utilisation des voitures électriques, qui, espère-t-il, contribuera à éclaircir les villes qui ont longtemps été en proie à un brouillard dense et lui donneront un avantage sur un marché en croissance. En 2021, la Chine représentait déjà plus de la moitié des ventes mondiales de voitures électriques.

Selon les données de Climate Trade, la Chine reste le plus grand pollueur du monde, avec des émissions de CO2 qui ont presque doublé aux États-Unis, qui se classent au deuxième rang. Le pays dépend également fortement du charbon, les données de Carbon Brief montrant que plus de la moitié de la consommation d’énergie de la Chine provient de la combustion du combustible fossile le plus polluant du monde.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cette dépendance au charbon pourrait limiter les avantages de la poussée de la Chine vers les véhicules électriques, une augmentation de la demande d’électricité pour recharger les véhicules étant en grande partie fournie par des centrales électriques au charbon.