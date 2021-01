Les autorités sanitaires chinoises affirment que plus de personnes ont été testées positives pour le coronavirus dans la province du Hebei limitrophe de la capitale Pékin.

L’épidémie concentrée sur les villes du Hebei de Shijiazhuang et Xingtai est l’une des plus graves de Chine ces derniers mois. Cela intervient au milieu de mesures visant à freiner la propagation pendant les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain.

Les autorités ont appelé les citoyens à ne pas voyager, ordonné la fermeture des écoles une semaine à l’avance et effectué des tests à grande échelle.

La Commission nationale de la santé a déclaré lundi que 82 autres personnes avaient été testées positives à Hebei et présentaient des symptômes. Dans tout le pays, 36 autres personnes ont été testées positives sans présenter de symptômes, même si on ne sait pas immédiatement combien d’entre elles se trouvaient à Hebei.

Deux autres cas ont été signalés dans la province du Liaoning au nord-est et un à Pékin, où plus de 30 personnes ont été rendues malades lors d’une épidémie centrée sur le district nord-est de Shunyi.

Les complexes d’habitation du quartier exigeaient la preuve d’un récent test de coronavirus négatif de toute personne souhaitant entrer.

La Chine a maintenant enregistré 87 536 cas au total avec 4 634 décès. Les hôpitaux traitaient 673 personnes pour le COVID-19 tandis que 506 personnes étaient isolées et sous observation après avoir été testées positives sans présenter de symptômes.

L’épidémie de Hebei a suscité des inquiétudes particulières en raison de la proximité de la province avec la capitale nationale. Certaines parties de la province sont bloquées et les voyages interprovinciaux ont été en grande partie interrompus, les personnes entrant à Beijing pour travailler devant présenter une preuve d’emploi et un état de santé impeccable.

Hebei a enregistré 265 cas confirmés et au moins 181 cas asymptomatiques au cours des huit derniers jours. La Chine n’inclut pas les personnes dont le test est positif mais qui ne présentent pas de symptômes dans son décompte officiel des cas.

Shijiazhuang et Xingtai ont commandé des millions de personnes testées, suspendu les transports publics et restreint les résidents à leurs communautés ou villages pendant une semaine.