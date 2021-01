Les responsables de la santé de la province chinoise de Hebei examineront des centaines de milliers de tests de Covid-19 effectués par des agences tierces après qu’il ait été révélé qu’un laboratoire aurait caché des cas positifs de la maladie.

Jeudi, le laboratoire médical Jinan Huaxi, qui a été embauché pour traiter les tests de coronavirus dans le comté de Longyao de Hebei, a déclaré que quelque 310000 échantillons prélevés sur des habitants avaient donné des résultats négatifs.

Cependant, le laboratoire a rapporté les chiffres rassurants à la commission de la santé du comté avant d’avoir fini de tous les traiter, a rapporté le Global Times.

Deux jours plus tard, la firme a publié une correction, disant que plusieurs échantillons avaient effectivement été testés positifs.

Les incohérences ont conduit à une enquête sur le laboratoire, les autorités locales ayant déclaré dimanche avoir trouvé deux cas confirmés et une infection asymptomatique dans le lot de tests qu’il a traités. Le chef de l’entreprise a ensuite été arrêté par la police.

Le gouverneur Xu Qin a répondu à la nouvelle en ordonnant que tous les tests récents menés par des agences tierces à Hebei soient réexaminés pour d’éventuelles erreurs et de faux résultats. « Personne ne doit être laissé de côté et toutes les données [must be] être authentique, « il a insisté.

Hebei a commencé à tester en masse les résidents et a introduit un verrouillage strict dans certaines zones, la province, qui entoure la capitale, Pékin, est devenue le lieu de la plus grande épidémie de Covid-19 en Chine ces dernières semaines.

Sur 109 nouveaux cas de coronavirus signalés dimanche par les autorités chinoises, 54 étaient à Hebei.

