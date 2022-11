La province canadienne de Québec veut mettre fin au serment obligatoire «répugnant» des politiciens au roi Charles | Nouvelles du monde

Québec envisage d’introduire une loi qui signifierait que les élus n’auraient pas à prêter serment au roi Charles à l’Assemblée nationale de la province canadienne, selon un responsable gouvernemental.

Le chef parlementaire du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) s’est dit prêt à présenter un projet de loi qui mettrait fin à cette exigence, que les critiques qualifient de désuète.

Simon Jolin-Barrette a déclaré : « Je pense que les Québécois sont derrière nous. On peut faire ça rapidement ensemble.

Le serment pourrait plutôt être facultatif, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

La Grande-Bretagne a colonisé Canada à la fin des années 1500 et a finalement vaincu les colons français qui s’étaient en grande partie installés au Québec, qui est encore majoritairement francophone.

Le Canada est maintenant l’un des 15 royaumes du Commonwealth – des pays qui conservent le monarque britannique comme chef d’État.

C’est également un membre du Commonwealth – un groupe de nations qui était historiquement composé d’anciens pays de l’Empire britannique qui ont ou avaient le monarque britannique à la tête de l’État, mais qui comprend maintenant d’autres nations ayant des intérêts alignés.

Le président de l’Assemblée nationale du Québec a déclaré mardi que tous les élus doivent prêter serment au roi Charles et pas seulement aux Québécois pour exercer leurs fonctions.

Cependant, des élus de deux partis politiques qui prônent l’indépendance du Québec vis-à-vis du Canada ont affirmé qu’ils ne prêteraient pas le serment.

Paul St-Pierre Plamondon, chef du parti provincial souverainiste et social-démocrate Parti québécois (PQ), a déclaré dans un communiqué : « Me parjurer dans mon premier acte d’élu et jurer allégeance à un empire colonial étranger qui a causé du tort au Québec , je trouve ça répugnant.”

Image:

La Reine à Québec en 1959



Lire la suite:

Le Commonwealth peut-il survivre à la mort de la reine – et devrait-il le faire ?

Le roi Charles organisera une réception avant la COP27 – bien qu’il n’y soit pas allé lui-même

Avec une approche plus douce, le roi Charles peut avoir un impact sur les problèmes qui lui tiennent tant à cœur

Il a ajouté que son parti avait évoqué plusieurs solutions possibles avec la CAQ, mais n’a pas abordé le projet de loi proposé.

L’Assemblée nationale du Québec devrait reprendre plus tard ce mois-ci après une élection en octobre où la CAQ de centre-droit a remporté une majorité écrasante.

Le Québec a une relation historiquement difficile avec le reste du Canada, n’ayant voté que de justesse pour rester dans l’État fédéral lors d’un référendum de 1995.

Alors que le parlement du Québec n’est qu’une des 10 législatures provinciales, la province occupe une position atypique dans la politique canadienne puisqu’elle a fourni de nombreux premiers ministres du pays au cours des 50 dernières années, y compris le père de Justin Trudeau, Pierre, et fournit également, en vertu de la loi, trois des neuf juges de la Cour suprême du pays.