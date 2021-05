La province canadienne de l’Ontario arrête l’utilisation du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca après que le risque de caillots sanguins se soit avéré plus élevé que prévu

La suspension indéfinie prend effet immédiatement, a déclaré mardi aux journalistes le Dr David Williams, médecin en chef de la province. Les responsables de la santé publique examinent l’opportunité d’autoriser les résidents qui attendent leur deuxième dose d’AstraZeneca à terminer leur vaccination comme prévu.

Williams a noté que les données du Royaume-Uni indiquaient un risque beaucoup plus faible de caillots sanguins pour une personne recevant une deuxième injection d’AstraZeneca après avoir toléré la première dose en toute sécurité. Plus de 650 000 doses du vaccin avaient été administrées en Ontario au 8 mai.

Les préoccupations concernant le vaccin découlent de l’incidence croissante de la thrombopénie thrombotique induite par le vaccin (VITT). La province a enregistré 0,9 cas de ce type pour 100 000 doses de l’AstraZeneca injecté dans l’ensemble, mais le taux a été d’environ 1,7 au cours des dernières semaines.

La Dre Jessica Hopkins, responsable en chef de la protection de la santé et de la préparation aux situations d’urgence de l’Ontario, a déclaré que le risque de VITT devrait être compris entre 1 sur 125000 et 1 sur 1 million, mais une surveillance récente montre que le taux avec le vaccin d’AstraZeneca est d’environ 1 sur 60 000. « Nous avons vu un signal de sécurité et l’avons capté, » elle a dit.

Un paysage changeant de Covid-19 en Ontario était un autre élément de la décision de suspension. À la mi-avril, le taux de nouveaux cas était si élevé et les stocks de vaccins si bas que l’Ontario Premier Dog Ford a interdit les voyages non essentiels. Il est allé jusqu’à installer des points de contrôle aux frontières avec les provinces voisines pour refuser les voyageurs et a déclaré que l’Ontario était «Perdre la bataille» entre les nouvelles variantes de Covid-19 et ses fournitures de vaccins.

Cependant, Williams a déclaré que les nouvelles infections avaient considérablement chuté depuis lors, et que les approvisionnements en vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont devenus plus abondants et plus fiables.

Les responsables de la santé ont pris une décision similaire dans la province de l’Alberta mardi, interrompant également le déploiement d’AstraZeneca, bien qu’ils aient déclaré que cette décision était motivée par l’incertitude quant à l’offre de vaccins, plutôt que par l’inquiétude concernant les effets secondaires.

«Compte tenu des problèmes d’approvisionnement mondiaux, nous ne savons pas quand nous aurons un approvisionnement supplémentaire», Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, a déclaré dans un long fil Twitter expliquant la décision, ajoutant «C’est pourquoi nous agissons prudemment.»

Je tiens à rassurer les Albertains sur le fait qu’AstraZeneca est un bon vaccin qui vous protégera contre des issues graves. Cette décision reflète notre adaptation à l’offre et aux preuves émergentes, ce que nous continuerons de faire. (5/6) – Dre Deena Hinshaw (@CMOH_Alberta) 11 mai 2021

Plus d’une douzaine de pays de l’UE ont arrêté l’utilisation du vaccin AstraZeneca plus tôt cette année en raison de problèmes de VITT. L’Agence européenne des médicaments a statué en mars que le vaccin anglo-suédois était sûr et efficace et que ses avantages l’emportaient sur les risques d’effets secondaires.

La semaine dernière, le ministère slovaque de la Santé a interrompu son déploiement du vaccin AstraZeneca pour les premières doses après qu’une femme qui a reçu le vaccin a développé des caillots sanguins et est décédée. Il est toujours offert pour les deuxièmes doses. Les États brésiliens de Rio de Janeiro et de Sao Paulo ont mis fin lundi à l’utilisation des injections AstraZeneca chez les femmes enceintes pendant que les autorités enquêtent sur le décès d’une femme enceinte.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!