La province annonce son intention de remplacer l’usine et l’installation de santé animale d’Abbotsford, citant le risque d’inondation

L’inondation de 2021 à Abbotsford a endommagé l’un des centres agricoles importants du gouvernement, à un moment où on en avait le plus besoin.

Le Centre de santé des plantes et des animaux a subi de graves dommages, car il est situé dans la prairie de Sumas. Et bien qu’il soit de nouveau opérationnel pour la plupart, il risque d’être inondé à l’avenir.

Ainsi, la province a annoncé qu’elle construirait un nouveau centre quelque part dans la vallée du Fraser. Ils présenteront un plan d’affaires d’ici la fin de cette année, mettant en évidence certains emplacements possibles.

Le centre est important pour l’agriculture de la Colombie-Britannique, car il fournit des services de diagnostic qui soutiennent les producteurs agricoles, la sécurité alimentaire et la croissance d’un système alimentaire résilient dans la province.

Un communiqué de presse du ministère de l’Agriculture indique que la nouvelle installation sera conçue pour offrir des services de laboratoire aux secteurs agricole et vétérinaire de la Colombie-Britannique, y compris le diagnostic des maladies et des virus chez les oiseaux sauvages et domestiques, les mammifères, les poissons, les reptiles et les amphibiens, ainsi que des centaines des ravageurs et des maladies des plantes.

Plus de 40 scientifiques travaillent dans l’installation actuelle, qui gère plus de 6 000 soumissions de cas par an.

« Nous savons à quel point il est crucial pour les agriculteurs d’avoir accès localement à un diagnostic rapide de la santé des plantes et des animaux », a déclaré Pam Alexis, députée d’Abbotsford-Mission, qui est maintenant également ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. « Un nouveau Centre de santé des végétaux et des animaux fait partie de l’engagement de notre gouvernement à aider notre secteur agricole à réussir en ces temps difficiles.

Le nouveau centre fournira des services améliorés de santé animale et végétale aux producteurs de la Colombie-Britannique dans un cadre plus sûr, a indiqué la province.

« Des plantes et des animaux sains sont essentiels pour le secteur agricole de la Colombie-Britannique et pour les agriculteurs et les éleveurs dont les moyens de subsistance en dépendent », a déclaré Stan Vander Waal, président du BC Agriculture Council. « L’investissement fait par la province démontre que l’agriculture est valorisée en Colombie-Britannique et travaille à assurer la sécurité alimentaire de nos communautés.

En plus d’un nouvel emplacement, le plan à la fin de 2023 comprendra des possibilités d’emplacements de soutien supplémentaires avec des services spécialisés dans d’autres parties de la province. Le nouveau centre s’efforcera d’impliquer des partenariats avec des établissements universitaires et des agences de santé publique, ainsi que de s’appuyer sur le modèle opérationnel actuel, qui est considéré comme le principal laboratoire vétérinaire à service complet de l’Ouest canadien.

« La perte du laboratoire lors des inondations de 2021 a été dévastatrice pour la communauté agricole. Nous sommes ravis d’apprendre qu’un nouveau laboratoire de plus grande capacité sera situé dans une zone plus sûre de la vallée du Fraser », a déclaré Katie Lowe, directrice générale de BC Egg. « Le personnel du laboratoire a travaillé sans relâche pour soutenir les aviculteurs pendant l’épidémie de grippe aviaire et nous les remercions pour leur dévouement. Un nouveau laboratoire ne fera qu’améliorer le travail déjà excellent qui y est effectué. »

