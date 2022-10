La province aidera à financer les améliorations du corridor de Kelowna – Kelowna Capital News

La ville de Kelowna reçoit des fonds provinciaux pour aider à la planification et à la conception préliminaire du prolongement du corridor de l’autoroute 33 et de l’avenue Clement (connecteur nord).

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure fournit 600 000 $ au projet, que la ville égalera, portant le total à 1,2 million de dollars.

« Le tracé de l’avenue Clément fait partie intégrante du corridor de l’autoroute 97 », a déclaré le candidat à la mairie sortant Colin Basran. “Le projet nous aide également à planifier la nouvelle installation de transport en commun près d’UBCO.”

L’objectif principal du projet est une conception préliminaire du chemin Spall à l’autoroute 33 et s’étendra plus au nord jusqu’à UBCO pour clarifier le futur tracé.

La préparation de la conception et de l’étude commencera avant la fin de l’année, la majorité des travaux ayant lieu en 2023, les recommandations finales devant être soumises au conseil en 2024.

« Tout cela fait partie de l’amélioration du réseau de transport en commun avec la possibilité d’une future ligne de bus rapide… ainsi qu’avec la future installation de transport en commun, électrifiant notre flotte de bus », a ajouté Basran.

BC TransitConseil municipalVille de KelownaGouvernement provincialTransports