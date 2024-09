La province aide davantage de femmes à se faire dépister pour le cancer du sein

Le gouvernement du Manitoba aide davantage de personnes à se faire dépister pour le cancer du sein grâce à un plan visant à abaisser progressivement l’âge d’auto-référence de 50 à 40 ans, en commençant par un engagement d’atteindre 45 ans d’ici la fin de l’année prochaine.

« Le cancer du sein a touché la vie de très nombreuses personnes dans cette province », a déclaré le ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée, Uzoma Asagwara. « Alors que nous abaissons l’âge du dépistage au Manitoba, il est essentiel que le système dispose de ce dont il a besoin pour répondre à une demande plus élevée. Cela garantira que les personnes vulnérables – en particulier les femmes marginalisées et à faible revenu – puissent accéder aux soins dont elles ont besoin. Le mépris du gouvernement précédent pour la santé des femmes et les coupes dans les soins de santé ont limité la capacité de dépistage du cancer du sein. Alors que nous reconstruisons cette capacité, nous adoptons une approche globale et réfléchie afin que les patients et le personnel de santé soient soutenus.

CancerCare Manitoba travaille avec des partenaires du système de santé pour embaucher davantage de technologues en mammographie et augmenter les rendez-vous de dépistage pour les personnes âgées de 50 à 74 ans. Des cliniques de dépistage du cancer du sein supplémentaires seront ajoutées à mesure que les objectifs et les besoins en personnel seront atteints, a souligné le ministre. Une fois pleinement développé, le programme de dépistage du cancer du sein doublera presque sa capacité, pour atteindre plus de 80 000 mammographies de dépistage par an.

« Grâce à ce changement, le programme de dépistage du cancer du sein de CancerCare Manitoba offrira davantage de mammographies plus près du domicile et en veillant à fournir des services culturellement sensibles et appropriés », a déclaré Sri Navaratnam, président-directeur général de CancerCare Manitoba. « Notre priorité sera d’accroître l’accès aux personnes qui sont généralement mal desservies par le système de santé et nous sommes reconnaissants du soutien et de l’engagement de la province envers des soins équitables pour les Manitobains.

« Le dépistage du cancer du sein est un service important qui peut s’avérer crucial pour garantir un diagnostic et un traitement rapides aux patientes », a déclaré le Dr Duncan Inglis, chirurgien et directeur médical du Centre de santé du sein. « Étendre le dépistage du cancer du sein à un plus grand nombre de Manitobaines sauvera des vies et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires de CancerCare Manitoba pour offrir ce service aux personnes qui en ont besoin en temps opportun.

« Je suis heureuse de constater que l’augmentation de l’accès au dépistage du cancer du sein est une priorité », a déclaré la mairesse Frances McIvor de Wabowden, membre de la Première Nation de Peguis. « En tant que survivante du cancer du sein, j’estime qu’il est important de pouvoir offrir un accès accru aux mammographies aux membres de leurs communautés et j’ai hâte d’encourager bon nombre de femmes que je connais à y participer. »