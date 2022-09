La province afghane rouvre un lycée pour filles sans approbation officielle (rapport)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les autorités d’une province de l’est de l’Afghanistan ont rouvert des lycées pour filles même si cette décision n’a pas été officiellement approuvée.

“Les écoles ont ouvert il y a quelques jours. Les règles concernant l’islam, la culture et les coutumes sont respectées. Le directeur des écoles a demandé aux élèves de revenir à l’école et les lycées de filles sont ouverts”, a déclaré Mawlawi Khaliqyar Ahmadzai, directeur de Paktia. département de la culture et de l’information de la province, a déclaré à Reuters.

Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan alors que l’armée américaine retirait complètement ses troupes en août 2021. Le groupe s’est engagé à protéger les droits des femmes “dans les limites de l’islam”, ce qui a soulevé des questions quant aux droits dont les femmes jouiraient encore dans le nouvel émirat. La communauté internationale a rapidement constaté que la liste resterait très courte.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a exhorté les talibans à “inverser rapidement” les politiques et pratiques envers les femmes et les filles afghanes, qui ont été interdites d’enseignement secondaire, ce qui, selon le journal The Guardian, est juste en deçà d’une interdiction pure et simple de l’enseignement supérieur pour les femmes.

Les dirigeants talibans ont indiqué qu’ils pourraient rouvrir les écoles en mars 2022, mais ils ont plutôt reporté cette décision, ajoutant : “Nous ne disons pas qu’ils seront fermés pour toujours”.

La décision d’ouvrir des écoles à Paktia a été prise sans approbation officielle. Un porte-parole a déclaré à Reuters que le département de l’éducation de la province n’avait pas de préavis et n’avait pas de réponse du ministère de l’éducation nationale à ce sujet.

L’année dernière, le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, a déclaré à Fox News Digital qu’il “n’y aura pas de problème concernant les droits des femmes” après la prise de contrôle du groupe. Mais, dans une récente interview de suivi, il a affirmé que l’Afghanistan avait “une société différente” qui “ne peut être comparée à une société européenne”.

Shaheen a poussé une image plus rose que ce que les critiques ont accusé et a affirmé que les talibans ont travaillé pour intégrer les femmes dans le gouvernement et les rôles de pouvoir et n’ont pas du tout restreint l’accès à l’éducation. Il a également affirmé que le groupe avait placé des femmes à des postes au sein des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la santé publique et de l’intérieur, entre autres.

Piers Morgan a soulevé la question dans une interview avec Shaheen, notant que les propres filles du porte-parole vont à l’école, mais Shaheen a insisté sur le fait que c’était parce qu’elles “observaient le hijab”. Il a récemment déclaré à NPR que la question des femmes dans les écoles se concentrait sur les “uniformes scolaires”.

“Nous n’avons jamais dit que nous étions contre l’éducation [of women]”, a déclaré Shaheen dans une récente interview de Fox News Digital. “C’est un droit universel pour tous. Deuxièmement, l’image n’est pas telle qu’elle est dépeinte par nos adversaires.”

Shaheen, ignorant les rapports des ONG et de l’ONU sur la situation des femmes et des filles, a tenté de rejeter la faute sur les médias.

“En ce moment, il y a 450 000 étudiants des universités privées et publiques, tous pour l’Afghanistan, et des millions de filles qui étudient dans les écoles primaires et aussi dans les écoles secondaires”, a-t-il ajouté. “Ce n’est pas comme si c’était présenté par certains médias.”