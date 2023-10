La province afghane d’Herat frappée par un troisième tremblement de terre en près d’une semaine | Nouvelles sur les tremblements de terre

Au moins une personne a été tuée et près de 100 blessées après un séisme de magnitude 6,3 qui a frappé la province d’Herat.

La province occidentale d’Herat en Afghanistan a été frappée par un séisme de magnitude 6,3 – le troisième depuis les puissants séismes du 8 octobre qui ont tué plus de 2 000 personnes.

L’Institut géologique des États-Unis a indiqué que le séisme s’est produit dimanche peu après 8 heures du matin (03h30 GMT), avec l’épicentre à 33 kilomètres au nord-ouest de la ville d’Herat, la capitale de la province occidentale éponyme.

Elle a été suivie d’une réplique d’une magnitude de 5,5 20 minutes plus tard, selon le communiqué.

L’effet des tremblements de terre de dimanche n’est pas encore clair, mais l’agence de presse AFP a cité Abdul Qadeem Mohammadi, médecin-chef de l’hôpital régional d’Herat, disant que « jusqu’à présent, 93 blessés et un mort ont été enregistrés ».

Un autre séisme de magnitude 6,3 a frappé il y a huit jours à environ 40 km au nord-ouest d’Herat, suivi de plusieurs fortes répliques de moindre ampleur.

Ce tremblement de terre s’est avéré dévastateur, détruisant un grand nombre de maisons rurales et tuant 2 053 personnes, selon les responsables talibans.

La région a subi un autre fort tremblement de terre quelques jours plus tard, qui a tué une personne, car de nombreux citoyens avaient commencé à dormir dehors par crainte de nouvelles répliques.

Les rapports indiquent que de nombreux citoyens de la région dormaient encore dehors lorsque le séisme a frappé dimanche, craignant que leurs maisons ne s’effondrent et ne soient piégées sous les décombres.

Des tempêtes de poussière ont suivi les séismes, ce qui n’a fait qu’empirer les conditions de vie et endommager les tentes dans lesquelles vivaient les survivants.

« Les habitants d’Herat sont paniqués et effrayés », a déclaré à l’AFP Hamid Nizami, un commerçant de 27 ans. « C’est la bénédiction d’Allah que cela se soit produit pendant la journée, les gens étaient éveillés. »

«Beaucoup de nos compatriotes n’ont pas d’endroit où vivre et les nuits deviennent de plus en plus froides.»

Alors que des milliers de personnes vivent encore autour des ruines de maisons où des familles entières ont été anéanties en un instant la semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que près de 20 000 personnes ont été touchées par cette série de catastrophes, les femmes et les enfants constituant la majeure partie de la population. décès.

Les autorités talibanes, qui ont pris le pouvoir en août 2021 après le retrait des forces américaines, ont du mal à fournir de l’aide car le pays est déjà confronté à un défi humanitaire et n’entretient pas de relations solides avec les organisations humanitaires internationales.

De nombreux volontaires ont dû déterrer les survivants et les corps à mains nues après les tremblements de terre de la semaine dernière.

Aucun pays n’a officiellement reconnu le gouvernement taliban et la crise humanitaire en Afghanistan s’est exacerbée après que de nombreux pays ont retiré leur aide étrangère.