La protestation de Max Verstappen se propage alors que la légende du WRC cible la FIA après une amende de 30 000 €

La protestation de Max Verstappen contre la FIA lors du Grand Prix de Singapour s’est étendue au Rallye du Chili de ce week-end, où la légende du WRC Sébastien Ogier a adopté la tactique du pilote Red Bull F1.

Verstappen a été sanctionné pour avoir prêté serment lors d’une conférence de presse de la FIA à la veille du Grand Prix de Singapour le week-end dernier, l’instance dirigeante de la F1 lui ordonnant « d’entreprendre des travaux d’intérêt public ».

La légende du WRC adopte la position de Max Verstappen contre la FIA

Cela s’est produit quelques jours seulement après que le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a appelé à la répression des pilotes utilisant un langage grossier, insistant sur le fait que « nous devons faire la différence entre notre sport et la musique rap ».

Verstappen a répondu à sa punition en se montrant sensiblement peu disposé lors des conférences de presse de la FIA après les qualifications et la course à Marina Bay – en organisant même un rassemblement impromptu des médias au milieu du paddock une fois la séance post-qualification de la FIA terminée – pour protester contre la la position de l’instance dirigeante.

Les actions du pilote Red Bull ont été soutenues par les concurrents de Verstappen, notamment le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui a exhorté son rival à ignorer la sanction de la FIA.

Et la position de Verstappen a maintenant été adoptée par Ogier, huit fois champion du monde en WRC, qui a également contesté la FIA après avoir été condamné à une amende de 30 000 € avec sursis lors de la manche précédente en Grèce.

La poussière étant un problème sur les épreuves de rallye sur terre, Ogier s’est plaint des courts intervalles entre les voitures en Grèce après que sa visibilité dans la spéciale d’ouverture ait été compromise.

« C’est ennuyeux de voir que le sport n’apprend jamais », a déclaré Ogier à la fin de l’étape.

«Nous demandons. Nous savons que nous allons avoir de la poussière. Il y a de la poussière en suspension. Ils disent non. Qu’est-ce que tu as dans la tête ? Rien. C’est fou.

Ces commentaires ont été considérés comme ayant violé l’article 12.2.1.f du Code Sportif International de la FIA, qui concerne « toute parole, acte ou écrit ayant causé un préjudice moral ou une perte à la FIA, à ses organes, à ses membres ou à ses dirigeants. , et plus généralement sur l’intérêt du sport automobile et sur les valeurs défendues par la FIA.

En conséquence, Ogier a été condamné à une amende de 30 000 € avec sursis, le pilote Toyota ayant pris position contre la FIA au Chili alors que la saison du WRC reprenait vendredi.

Ogier a réduit au minimum ses réponses aux équipes de télévision à la fin de chaque étape, avant d’accuser la FIA d’avoir obligé les pilotes à « se taire » lors de l’assistance de midi vendredi.

Ogier a déclaré lors de la couverture en direct du Rallye du Chili par le WRC : « Vous réalisez que je n’avais pas vraiment envie de parler aujourd’hui, on nous a dit que nous ne devrions pas le faire pour le moment.

« Ce que je fais n’est pas une réaction fantastique et ce n’est pas personnel contre [the media] et pour les fans, j’en suis désolé mais nous avons très peu d’outils que nous pouvons utiliser.

« Aujourd’hui, je n’ai pas envie de parler et je suis désolé pour tous les gens qui méritent mieux que ça.

« Mais les dirigeants de la FIA nous ont dit de nous taire, donc c’est un peu triste. »

Faisant apparemment référence à la punition de Verstappen à Singapour, Ogier a ajouté : « Ce n’est pas seulement en rallye pour le moment, mais voyons ce que l’avenir nous réserve. »

La position d’Ogier a été soutenue par le champion WRC 2019 Ott Tanak, qui a admis qu’« il est vraiment difficile de savoir comment agir » dans des « temps étranges » pour le sport automobile.

Tanak a attiré l’attention à la fin de l’étape de shakedown jeudi au Chili, où il a déclaré aux équipes de télévision : « Voyons comment se déroulera le rallye.

« Nous vivons une période assez intéressante en ce moment. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais je vis un rêve et je profite des voitures.

Invité plus tard à expliquer sa remarque, le pilote Hyundai a admis que sa prudence devant les médias avait été déclenchée par les mesures prises par la FIA contre Verstappen et Ogier.

Il a déclaré : « Je voulais dire que c’est une période étrange dans le sport automobile en général, où vous devez faire très attention à ce que vous dites et à la façon dont vous exprimez vos émotions, ce n’est pas vraiment autorisé pour le moment.

« En rallye avec Seb et en Formule 1 également, et avec toutes ces choses réunies, il semble que nous soyons vraiment sur le radar en ce moment, alors voyons où cela va à partir de maintenant. Il est difficile de dire pour le moment quelle est la cible.

« Le promoteur devrait probablement nous prendre à part et nous expliquer vraiment ce qu’il attend, mais pour le moment, pour donner des interviews de fin de scène sans aucune émotion, c’est vraiment difficile de savoir comment agir.

« C’est une période intéressante. »

