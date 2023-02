La protestation contre les réfugiés en Angleterre tourne à la violence ; 3 arrestations

“Les habitants de Knowsley ne sont pas fanatiques et accueillent les personnes qui fuient certains des endroits les plus dangereux du monde à la recherche d’un lieu sûr”, a-t-il déclaré. “Ceux qui manifestent contre les réfugiés lors de cette manifestation ce soir ne représentent pas cette communauté.”

La Grande-Bretagne accueille moins de demandeurs d’asile que certains de ses voisins européens, dont la France et l’Allemagne, mais a connu une forte augmentation du nombre de personnes essayant d’atteindre le Royaume-Uni à travers la Manche en canots et autres petits bateaux.

Plus de 45 000 personnes ont atteint la Grande-Bretagne par cette route en 2022, et la plupart ont demandé l’asile. Le système d’examen des demandes d’asile s’est ralenti à cause des troubles politiques et des retards bureaucratiques, laissant de nombreux migrants coincés dans des hôtels ou d’autres logements temporaires.