La protection incendie intégrée en Colombie-Britannique passe officiellement à Classic Fire + Life Safety

Integrated Fire Protection (IFP), une entreprise familiale canadienne depuis 1990, a officiellement migré vers la bannière Classic Fire + Life Safety.

IFP a récemment rejoint la famille Classic Fire + Life Safety en avril 2023, et après de nombreuses discussions avec les employés et les cadres supérieurs des deux sociétés, il a été convenu que la transition d’IFP vers Classic Fire + Life Safety était l’évolution naturelle pour maintenir leur croissance comme Le premier fournisseur de services d’incendie et de sécurité des personnes de la Colombie-Britannique.

S’appuyant sur les fondations solides établies par les fondateurs d’origine, les frères Greg et Gerald Koch, le duo de dirigeants actuel composé d’Adam Shackleton et du fils de Gerald, Ryan Koch a continué de s’appuyer sur cet héritage en plaçant la sécurité de ses clients, du public et de ses équipe comme leur priorité absolue.

« Integrated Fire Protection a une riche histoire de plus de 33 ans en matière de fourniture de solutions de protection incendie de qualité dans la vallée de l’Okanagan et en Colombie-Britannique », déclare Shackleton, président d’Integrated. « Nous sommes profondément engagés à assumer notre responsabilité de fournir un service de protection incendie exceptionnel à nos précieux clients. »

Tous les techniciens, installateurs et personnel de bureau continueront d’exécuter leurs rôles et fonctions existants dans le cadre du changement. Shackleton assumera le rôle de directeur du développement des affaires pour l’Ouest canadien, et Ryan Koch conservera le rôle de directeur de district, dirigeant les opérations de l’entreprise de protection contre les incendies en Colombie-Britannique.

Grâce à cette fusion, l’entreprise est prête à croître et a lancé une campagne visant à embaucher entre cinq et dix techniciens en protection incendie et monteurs de gicleurs pour compléter son équipe. Les candidats intéressés à postuler peuvent visiter la page d’offres d’emploi de l’entreprise ici pour plus d’informations.

Pour plus d’informations sur Classic FLS, visitez classicfls.com ou suivez l’entreprise sur LinkedIn et Facebook.

Ryan Koch ajoute : « Je suis ravi de collaborer avec l’équipe Classic Fire + Life Safety pour favoriser les opportunités pour nos équipes existantes et futures, permettant le développement de carrières durables et à long terme.

IFP rejoint une équipe croissante de professionnels de la protection incendie sous l’égide de Classic Fire + Life Safety. En avril 2023, Legacy Fire Protection et Photon Electrical dans l’Ouest canadien, ainsi qu’Integrated Fire Protection, se sont joints au groupe croissant d’entreprises marquant les premiers pas de l’organisation sur les marchés de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan.

Pour plus d’informations sur cette annonce, pour vous renseigner sur les opportunités de partenariat ou explorer les opportunités de carrière dans le domaine passionnant de la sécurité incendie et de la sécurité des personnes, veuillez visiter classicfls.com et assurez-vous de suivre l’entreprise sur LinkedIn et Facebook.

Préparation aux situations d’urgenceImpress Branded ContentMétiers spécialisés