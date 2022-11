La protection des consommateurs devrait être la clé des projets d’actifs numériques

SINGAPOUR – Les banques doivent accorder la priorité à la protection des consommateurs lorsqu’elles se lancent dans des expériences sur les actifs numériques, a déclaré Umar Farooq, directeur général de l’unité blockchain de JPMorgan, Onyx.

De nombreux projets de blockchain et autres protocoles cryptographiques ont le potentiel de rendre les services financiers plus efficaces, accessibles et abordables. Mais sans précautions appropriées, ils pourraient également exposer les clients à des risques de cybersécurité.

Ces derniers mois, de nombreux investisseurs en crypto ont été frappés par des hacks et des escroqueries. Par exemple, l’échange cryptographique Binance a été touché par un piratage de 570 millions de dollars en octobre et Deribit a perdu 28 millions de dollars dans un piratage de portefeuille ce mois-ci.

“Ce qu’une banque doit faire d’un point de vue réglementaire et du point de vue du client, c’est que nous devons protéger nos clients. Nous ne pouvons pas perdre leur argent”, a déclaré Farooq lors d’un panel au Singapore Fintech Festival 2022 mercredi.

“Je pense que vous avez besoin d’une sorte de solution d’identité ou de solution de connaissance de votre client qui vérifie qui est l’être humain qui interagit et ce qu’il est autorisé à faire. Parce que sans cela, à plus long terme, ça ne marche tout simplement pas travail », a-t-il ajouté.