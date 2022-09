Même dans la version 2D d’Internet d’aujourd’hui, l’identité numérique est une affaire compliquée. L’hameçonnage est devenu si sophistiqué qu’un e-mail de votre banque, un appel de votre assureur automobile ou même un SMS de votre mère peuvent ne pas être ce qu’ils semblent être. La nature immersive du métaverse, cependant, peut ouvrir la voie à des formes encore plus élaborées de vol d’identité ou de mimétisme.

“La menace de l’ingénierie sociale sera potentiellement encore plus efficace dans un monde 3D, où les deepfakes seront répandus et où un imposteur est encore plus capable de tromper les victimes”, déclare Jeff Schilling, directeur mondial de la sécurité de l’information chez la société de services numériques aux entreprises Teleperformance. . Il insiste sur l’importance de l’identité numérique : « Peu importe le support, le téléphone ou le métaverse, la meilleure façon de résister à l’ingénierie sociale est d’avoir un moyen infaillible de valider qui est à l’autre bout de la conversation. »

La protection de l’identité sera un élément essentiel des opérations commerciales réussies dans le métaverse, et c’est une considération particulièrement importante pour ceux qui entrent au rez-de-chaussée.

Les innovateurs du métaverse peuvent être à la pointe de la cybersécurité

Bien que le métaverse soit actuellement un patchwork d’expériences cloisonnées d’entreprises individuelles, ce ne sera pas le cas pour longtemps. De grands acteurs technologiques sont déjà à pied d’œuvre pour construire l’infrastructure susmentionnée. Il en va de même pour des organisations telles que le groupe Open Metaverse Interoperability (OMI), une communauté open source de vétérans de l’industrie technologique travaillant pour aider les entreprises à atteindre des capacités de « méta-traversée », cette capacité à passer de manière transparente de Saks à Starbucks. D’ici peu, ces innovateurs voudront intégrer ces environnements pour créer une expérience transparente pour leurs clients communs.

David Truog, vice-président et analyste principal chez Forrester, souligne que le métaverse sera la prochaine itération d’Internet et, comme le début du Web, il connaîtra des difficultés de croissance. Aux débuts du Web, note-t-il, il n’y avait ni cryptage ni commerce électronique. Personne n’utilisait les mots de passe du site ou n’avait de compte bancaire en ligne. “Très rapidement, il y a eu un besoin de systèmes, de contrats sociaux et d’infrastructures qui reflétaient une partie de ce que nous attendons dans le monde physique”, dit-il. “Ces systèmes étaient nécessaires pour que les gens puissent s’engager dans des communications privées, acheter des choses, être sûrs qu’ils pouvaient soumettre un numéro de carte de crédit en ligne, etc.”

Dans le métaverse, le rôle de la cybersécurité dans l’établissement d’interactions similaires sera “d’un ordre de grandeur ou deux” plus important, selon Truog. En tant que tels, les premiers entrants dans l’espace sont dans une position unique pour anticiper les failles de sécurité et intégrer des garanties dès le départ.

En cette ère précoce du métaverse, les entreprises ont la possibilité de tirer des enseignements des évolutions technologiques passées et des problèmes de sécurité qui en résultent. L’avènement des algorithmes d’IA, par exemple, a mis en évidence la gravité de la protection contre les préjugés. La migration vers le cloud a mis en évidence l’importance du chiffrement. “Lorsque la communauté des entreprises a commencé à passer de l’environnement de centre de données typique au cloud public, tout le monde s’y est rendu avec beaucoup d’enthousiasme, mais ils ont oublié d’apporter leur sécurité avec eux”, explique Schilling. “Je vois un scénario similaire se construire avec le métaverse.”