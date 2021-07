La prostitution? Le département de l’éducation enquête sur l’accréditeur qui accepterait l’école de massage

WASHINGTON – Le ministère de l’Éducation envisage d’examiner une agence d’accréditation qui a approuvé un collège soupçonné de liens avec le trafic sexuel, après qu’une enquête de USA TODAY a montré des liens entre les écoles de massage et les spas illicites.

L’Académie américaine d’acupuncture et de médecine orientale reste accréditée, ce qui signifie que ses étudiants peuvent contracter des prêts étudiants fédéraux ou des bourses Pell. La Commission d’accréditation pour l’acupuncture et la médecine orientale a approuvé la capacité du collège à recevoir des fonds fédéraux.

C’est malgré une découverte l’année dernière par le Minnesota Office of Higher Education selon laquelle le collège à but lucratif de Roseville, Minnesota, avait un «thème de prostitution et/ou de traite des êtres humains». L’agence d’État a rapidement ordonné à l’école de fermer ou de trouver un nouveau propriétaire. Le collège a choisi cette dernière et s’apprête à entamer sa session d’automne. Son nouveau propriétaire conteste les conclusions des régulateurs du Minnesota.

Les nouvelles du gouvernement fédéral l’enquête en cours est intervenue mercredi lors d’une réunion d’un comité consultatif qui examinait l’accréditeur.

Le personnel du ministère de l’Éducation avait déjà recommandé à l’agence de conserver son pouvoir d’accréditation pour une autre année tout en remédiant à certaines lacunes dans les processus bureaucratiques. Le gouvernement n’a pas mentionné l’Académie américaine d’acupuncture et de médecine orientale ni ses liens présumés avec la traite des êtres humains dans sa recommandation.

Une majorité du comité consultatif a voté en faveur de l’action suggérée par le ministère. Mais cinq membres du groupe se sont abstenus de voter. (Le comité envoie ses recommandations au ministère de l’Éducation, mais un haut fonctionnaire du ministère décide si les accréditeurs conserveront leur pouvoir.)

Certains des membres du comité avaient souhaité inclure plus de discussion sur un rapport de la Fondation Seldin / Haring-Smith, un groupe dont les travaux ont d’abord mis en évidence l’Académie américaine d’acupuncture et de médecine orientale et d’autres problèmes de surveillance des écoles de massage. Et certains membres du comité se sont demandé pourquoi l’accréditeur avait maintenu l’agrément de l’école.

« S’il y a quoi que ce soit qui devrait entraîner une peine de mort pour une école, ce serait la traite des êtres humains. Alors pourquoi ne pas simplement tuer l’école ? », a demandé Robert Shireman, membre du comité, directeur de l’excellence de l’enseignement supérieur à la Century Foundation.

Le ministère de l’Éducation est en train de finaliser une lettre demandant à l’accréditeur plus d’informations sur la situation, a déclaré Herman Bounds Jr., qui dirige le travail d’accréditation du gouvernement. Le département pourrait prendre d’autres mesures après son enquête initiale, a-t-il déclaré.

Mark McKenzie, directeur exécutif de la Commission d’accréditation pour l’acupuncture et la médecine orientale, a déclaré que son agence était limitée dans ce qu’elle pouvait faire contre la traite des êtres humains dans le cadre des programmes qu’elle accrédite.

Des agences comme la sienne n’ont pas les mêmes pouvoirs d’enquête que les États, a-t-il déclaré au comité consultatif. Et, a-t-il dit, l’accréditeur a agi dès que l’État du Minnesota les a informés de l’école.

La fermeture d’un collège, a déclaré McKenzie, a des conséquences de grande envergure. Pourtant, l’accréditeur prévoit d’examiner le collège la semaine prochaine, a-t-il déclaré.

