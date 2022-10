La prospérité de l’UE basée sur la Chine et la Russie – Borrell

Pendant trop longtemps, la prospérité de l’UE a été dépendante de la Chine et de la Russie, tandis que la sécurité a été sous-traitée aux États-Unis, a déclaré le haut diplomate européen Josep Borrell.

La déclaration intervient au milieu de la flambée des prix de l’énergie et des tentatives de limiter les approvisionnements russes en pétrole et en gaz dans le cadre des sanctions contre l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

« Notre prospérité repose sur une énergie bon marché en provenance de Russie. Gaz russe – bon marché et soi-disant abordable, sûr et stable. Il a été prouvé non [to be] l’affaire,” Borrell a déclaré lundi dans un discours lors d’une conférence des ambassadeurs de l’UE.

Le diplomate a ajouté que le bloc des 27 membres comptait également trop sur le commerce avec la Chine, ainsi que sur les investissements et “produits bon marché”.

“Je pense que les travailleurs chinois avec leurs bas salaires ont fait beaucoup mieux et beaucoup plus pour contenir l’inflation que toutes les banques centrales réunies”, Borrell a soutenu.

Ainsi, notre prospérité était basée sur la Chine et la Russie – l’énergie et le marché. De toute évidence, aujourd’hui, nous devons trouver de nouvelles voies pour l’énergie depuis l’intérieur de l’Union européenne, autant que nous le pouvons, car nous ne devons pas remplacer une dépendance par une autre.

Borrell a ajouté que, tout en devenant économiquement dépendant de Moscou et de Pékin, “nous avons délégué notre sécurité aux États-Unis.” La dépendance excessive à l’égard de Washington crée un sentiment d’incertitude à Bruxelles, surtout si le prochain leadership américain serait moins favorable à l’UE, a-t-il déclaré.

« Qui sait ce qui se passera dans deux ans, ou même en novembre ? Que serait-il arrivé si, au lieu de [Joe] Biden, ça aurait été [Donald] Trump ou quelqu’un comme lui à la Maison Blanche ? Quelle aurait été la réponse des États-Unis à la guerre en Ukraine ? Quelle aurait été notre réponse dans une situation différente ?

« Et la réponse pour moi est claire : nous devons assumer nous-mêmes davantage de responsabilités. Nous devons assumer une plus grande part de notre responsabilité dans la sécurisation de la sécurité », Borrell a déclaré.

Les inquiétudes concernant les prix du gaz et les craintes d’éventuelles pénuries ont également incité certaines grandes entreprises à transférer leur production de l’UE vers les États-Unis. Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, a révélé le mois dernier qu’il envisageait de délocaliser des usines de fabrication d’Allemagne en raison de la hausse des coûts de l’énergie.