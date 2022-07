La propriété en bord de mer de Californie a été rendue à la famille Black à laquelle elle avait été volée il y a 100 ans

Bruce’s Beach en Californie a été officiellement restituée aux descendants noirs dont elle avait été saisie en 1924.

Charles et Willa Bruce ont dirigé une station balnéaire pour les familles noires jusqu’à ce que leur terre soit saisie par la ville via un domaine éminent.

La famille Bruce prévoit de louer son terrain nouvellement restitué à la ville pour 413 000 $ (environ 6,95 millions de rands) par an.

Une propriété en bord de mer californienne appelée Bruce’s Beach a été restituée à la famille Black à laquelle elle avait été volée il y a près d’un siècle.

L’acte de propriété de Manhattan Beach a été présenté aux membres de la famille Bruce, descendants de Charles et Willa Bruce, qui ont acheté la propriété en 1912 et l’ont transformée en complexe pour les familles noires, Le New York Times signalé.

“D’une part, c’est la réponse à nos prières”, a déclaré Anthony Bruce, l’un des arrière-arrière-petits-fils de Charles et Willa, selon le Times. “C’est le soulagement que nous attendions. Mais d’un autre côté, c’est un rappel des événements terribles et tragiques qui ont eu lieu avant que cela ne se produise.”

Charles et Willa Bruce ont fait l’objet de harcèlement raciste de la part de leurs voisins blancs et, à un moment donné, le Klu Klux Klan a tenté d’incendier la propriété, selon États-Unis aujourd’hui. En 1924, la propriété a été saisie via un domaine éminent par le conseil d’administration de Manhattan Beach, qui voulait construire un parc sur le terrain.

“Il est bien documenté que cette décision était une tentative à motivation raciste de chasser l’entreprise noire prospère et ses clients”, a déclaré le conseil de surveillance du comté de Los Angeles dans une motion rendant la propriété à la famille Bruce, selon le Times.

La ville de Manhattan Beach a payé à Charles et Willa Bruce 14 500 $ pour leur propriété au moment où ils l’ont saisie, selon le Times. Lors d’une cérémonie le 20 juillet 2022, les arrière-arrière-petits-fils de Charles et Willa ont accepté le titre de propriété, qu’ils prévoient de louer au comté de Los Angeles pour 413 000 $ (environ 6,95 millions) par an.

Selon le Times, l’avocat de la famille Bruce, George Fatheree III, a déclaré qu’il pensait que c’était la première fois que le gouvernement restituait des terres volées à une famille noire.

“Je pense que cela devrait être le début”, a déclaré Anthony Bruce, selon le Times. “Que ce soit la goutte qui crée l’ondulation qui crée la vague qui crée le tsunami qui couvre le pays.”

