La propriété d’une banque américaine par la société de cryptographie FTX soulève des questions

La faillite de l’échange de crypto-monnaie FTX expose un certain nombre d’actifs étranges.

Les liens entre FTX et Farmington State Bank ont ​​commencé en mars lorsque Alameda Research, une petite société commerciale et sœur de FTX, investi 11,5 millions de dollars dans la maison mère de la banque, FBH.

Le lien entre la petite banque et l’effondrement de FTX soulève de nouvelles questions sur la bourse et ses opérations. Parmi eux : dans quelle mesure FTX, qui était basée aux Bahamas, est-elle étroitement liée au système financier au sens large ? Qu’est-ce que les régulateurs auraient pu manquer d’autre ? Et dans la chasse aux actifs manquants de FTX, comment Farmington sera-t-il entraîné dans la faillite de plusieurs milliards de dollars ?

La banque, Farmington State Bank à L’État de Washington, a une seule succursale et, jusqu’à cette année, seulement trois employés. Il n’offrait pas de services bancaires en ligne ni même de carte de crédit.

Parmi les nombreux actifs surprenants découverts dans la faillite de l’échange de crypto-monnaie FTX, il y en a un relativement petit qui pourrait soulever de grandes inquiétudes : une participation dans l’une des plus petites banques du pays.

À l’époque, Farmington était la 26e plus petite banque du pays sur 4 800. Sa valeur nette était de 5,7 millions de dollars, selon la Federal Deposit Insurance Corporation.

L’investissement de FTX, qui, selon les régulateurs financiers, représentait plus du double de la valeur nette de la banque, était dirigé par Ramnik Arora, l’un des principaux lieutenants du fondateur de la bourse, Sam Bankman Fried. M. Arora était responsable de bon nombre des transactions beaucoup plus importantes que FTX a signées avec Sequoia Capital et d’autres sociétés de capital-risque qui ont finalement échoué.

Farmington a plus d’une connexion cryptographique. FBH a acheté la banque en 2020. Le président de FBH est Jean Chalopin, qui, en plus d’être co-créateur du flic de bande dessinée Inspector Gadget dans les années 1980, est le président de Deltec Bank, qui, comme FTX, est basée aux Bahamas. . Le client le plus connu de Deltec est Tether, une société de cryptographie avec 65 milliards de dollars d’actifs offrant un stablecoin indexé sur le dollar.

Tether est depuis longtemps préoccupé par ses finances, en partie à cause de ses propriétaires reclus et de ses comptes bancaires offshore. Par l’intermédiaire d’Alameda, FTX était l’un des principaux partenaires commerciaux de Tether, ce qui fait craindre que le stablecoin puisse avoir des liens encore inconnus avec les opérations frauduleuses de FTX.

Avant l’acquisition, les dépôts de Farmington étaient restés stables à environ 10 millions de dollars pendant une décennie. Mais au troisième trimestre de cette année, les dépôts de la banque ont bondi de près de 600 % pour atteindre 84 millions de dollars. La quasi-totalité de cette augmentation, 71 millions de dollars, provenait de seulement quatre nouveaux comptes, selon les données de la FDIC.