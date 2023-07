La propriété de Peggys Cove vendue sous condition pour 1,8 million de dollars

Une annonce immobilière dans la destination touristique la plus populaire de la Nouvelle-Écosse soulève des sourcils et suscite des débats, bien qu’elle ait déjà été vendue sous condition.

La propriété, au cœur de Peggys Cove, est cotée à 1,8 million de dollars.

Une vue extérieure d’une inscription de 1,8 million de dollars à Peggys Cove, en Nouvelle-Écosse. (Avec l’aimable autorisation d’Engel & Völkers)

Littéralement à quelques pas du phare et du restaurant emblématiques, le terrain double totalise plus de 17 000 pieds carrés, dont 131 pieds de rivage.

La vue est incomparable, mais les bâtiments – une maison et un garage – sont beaucoup moins impressionnants. Ce que beaucoup appelleraient la définition d’un « réparateur supérieur ».

La liste indique qu’ils sont vendus « tels quels, où ils sont » et « les deux nécessitent beaucoup de soin ».

L’année de construction est répertoriée comme « inconnue ».

Une vue extérieure d’une inscription de 1,8 million de dollars à Peggys Cove, en Nouvelle-Écosse. (Avec l’aimable autorisation d’Engel & Völkers)

La maison de trois chambres et une salle de bain est décrite comme comprenant « de nombreuses caractéristiques d’origine, 6 fenêtres sur 6, des boiseries, des portes, de la quincaillerie, des lambris en planches, une huche d’angle intégrée et plus encore ».

« Toute personne passionnée par les anciennes capes éprouvera une immense joie à restaurer cette maison historique », indique la liste.

L’agent immobilier a refusé de parler à CTV News devant la caméra à la demande des clients, mais a déclaré que la vente conditionnelle signifie que d’autres offres pourraient être envisagées, au moins jusqu’à ce que tous les documents associés à la vente soient terminés.

Le garage d’une inscription de 1,8 million de dollars à Peggys Cove, en Nouvelle-Écosse. (Avec l’aimable autorisation d’Engel & Völkers)

Les visiteurs de Peggys Cove mardi avaient des opinions mitigées quant à savoir si la propriété en valait la peine.

« Si j’avais l’argent, oui, j’achèterais ça, et je recommencerais tout, là où c’était », a déclaré Kathy Davidson, venue d’Ottawa.

« C’est beaucoup d’argent pour une région très touristique », a déclaré Lindsey Mihoren de l’Ontario. « Je pense que je serais frustré d’avoir des tas de voitures et des tas de bus de gens qui marchent juste à côté de ma pelouse. »

Mais d’autres étaient plus optimistes que les choses fonctionneraient.

« J’ai acheté mon billet de loterie pour ce soir », a déclaré Jillian Sulley, qui rendait visite à sa nièce d’Oklahoma. « Donc, si nous sommes vraiment, vraiment chanceux, ce serait une belle propriété à avoir », a-t-elle dit en riant.

Une vue intérieure d’une inscription de 1,8 million de dollars à Peggys Cove, en Nouvelle-Écosse. (Avec l’aimable autorisation d’Engel & Völkers)

Selon la Nova Scotia Association of Realtors, il y a actuellement 260 inscriptions résidentielles dans la province pour 1 million de dollars ou plus.

La liste indique que la propriété est actuellement zonée comme résidentielle, donc « un entrepreneur devrait demander un changement de zonage en commercial ».

Cependant, en vertu d’une récente ébauche publique du règlement sur l’utilisation des terres de Peggys Cove, la désignation changerait.

Ainsi, selon la façon dont le site est finalement utilisé, 1,8 million de dollars pourraient s’avérer être une bonne affaire.

« C’est un peu surprenant », a déclaré Chris Potts, en visite d’Ottawa. « C’est une belle région. Si vous n’incluez pas le brouillard. »

Pour plus de nouvelles sur la Nouvelle-Écosse, visitez notre page provinciale dédiée.