La propriété de Dynalife transférera tout le personnel, les opérations et les laboratoires physiques à Alberta Precision Labs

Le ministre de la Santé de l’Alberta a déclaré qu’Alberta Health Services avait signé un protocole d’entente avec le propriétaire de Dynalife, qui verra le fournisseur privé transférer tout son personnel, ses opérations et ses emplacements physiques dans la province à l’entreprise gouvernementale Alberta Precision Labs d’ici la fin de 2023.

« Ce changement est nécessaire pour s’assurer que les Albertains peuvent faire leur travail de laboratoire quand et où ils en ont besoin et obtenir des résultats en temps opportun », a déclaré Adriana LaGrange.

La province affirme que les travaux seront achevés par phases, la transition complète devant être terminée d’ici décembre. Pendant la transition, les tests en laboratoire se poursuivront aux mêmes endroits. D’autres nominations à Calgary et dans d’autres régions continueront d’être ajoutées comme prévu, a déclaré le gouvernement.

AHS a annoncé en 2022 qu’elle avait prolongé son contrat avec Dynalife, qui exploitait déjà des laboratoires à Edmonton et dans certaines communautés du nord de l’Alberta. Jason Copping, qui était ministre de la Santé à l’époque, vanté l’accord comme mesure d’économie, bien que les groupes de défense du travail et de la santé aient critiqué cette décision.

AHS a ensuite procédé, entre décembre 2022 et février 2023, au transfert à Dynalife de l’exploitation de laboratoires communautaires auparavant publics à Calgary et dans d’autres endroits du sud de l’Alberta.

Calgary Eyeopener10:51Rendez-vous DynaLife Nous discutons avec le PDG de DynaLife, la société en charge des analyses de sang et des analyses à Calgary.

Mais au cours des derniers mois, on s’est inquiété des longues attentes, parfois jusqu’à un mois, pour prendre des rendez-vous pour des tests de routine, en particulier à Calgary et dans le sud de l’Alberta.

La première ministre Danielle Smith a précédemment chargé LaGrange de résoudre « le défi inacceptable du retard des services de laboratoire » dans toute la province dans le cadre de sa lettre de mandat, qui a été publiée à la mi-juillet.

Au début du mois d’août, la province a commencé à prendre davantage de rendez-vous pour des tests médicaux à l’interne, les laboratoires de précision de l’Alberta offrant des centaines de rendez-vous à Calgary.

Lorsqu’on lui a demandé quels seraient les coûts pour effectuer la transition, LaGrange a déclaré qu’il y avait un protocole d’accord avec Dynalife, mais que les derniers détails étaient encore en cours d’élaboration.

« Ce n’est pas quelque chose que je peux partager. Mais à mesure que nous avançons, nous serons en mesure de rendre cela facilement accessible au public. Nous voulons être transparents », a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué, l’opposition NPD a qualifié l’arrangement avec Dynalife d' »expérience imprudente de privatisation », qualifiant la stratégie de « pure incompétence ».

Dynalife a une longue histoire en Alberta

En avril, le PDG de Dynalife, Jason Pincock, a rejoint le Calgary Eyeopener pour discuter de la raison pour laquelle les temps d’attente pour les résidents avaient explosé au début de l’année.

« C’est une question très complexe, mais nous sommes très engagés dans la région de Calgary », avait-il déclaré à l’époque. « Nous sommes tout aussi frustrés. Ce n’est pas normal d’avoir ce genre d’attente. »

Fiona Clement, professeure à l’Université de Calgary au département des sciences de la santé communautaire, affirme que l’Alberta a une longue et fructueuse histoire de collaboration avec Dynalife, jusqu’à récemment. (Riley Brandt/Université de Calgary)

Fiona Clement, professeure spécialisée en politique de la santé au département des sciences de la santé communautaire de l’Université de Calgary, s’est dite surprise de voir l’annonce compte tenu de la longue histoire de Dynalife en Alberta.

« Dynalife, encore une fois, offre depuis des décennies d’excellents soins dans le Nord. Ce n’est vraiment pas avant cette expansion de Dynalife dans le sud de l’Alberta que nous avons commencé à voir des problèmes de temps d’attente pour les laboratoires », a déclaré Clement.

« Je pense que cela parle vraiment et souligne les complexités de la prestation de services de soins de santé et de la mise en place d’un réseau et d’une infrastructure et de la collaboration avec les parties prenantes, les médecins et d’autres types de prestataires de soins de santé pour mettre en place un service. Ce n’est pas une tâche facile . »

La principale installation d’essai de Dynalife est située à Edmonton. Sur son site Internet, Dynalife indique fournir des services de laboratoire depuis plus de 60 ans et emploie aujourd’hui plus de 1 300 personnes.

Dans un rapport posté sur les réseaux sociaux Vendredi après-midi, Smith a déclaré que l’arrangement fournirait un accès plus rapide aux résultats en temps opportun, ajoutant qu’il n’y aurait aucune perte d’emploi pour le personnel de première ligne dans le cadre de l’accord.