La propriétaire d’une garderie du Bronx dit qu’elle ne savait pas que du fentanyl se trouvait dans le placard après le décès d’un enfant d’un an suite à une exposition présumée

Le propriétaire de la garderie de New York s’occupe d’un garçon d’un an décédé après une exposition apparente aux opioïdes, elle dit qu’elle ne savait pas que des drogues se trouvaient dans l’établissement du Bronx.

Grei Mendez, 36 ans, et Carlisto Acevedo Brito, 41 ans, ont été accusés de meurtre avec « indifférence dépravée », d’homicide involontaire, d’agression, de mise en danger du bien-être d’un enfant et de possession criminelle d’une substance contrôlée. Les accusations interviennent après que quatre enfants sont tombés malades, et un est décédé plus tard, suite à une exposition apparente au fentanyl vendredi à la garderie Divino Niño.

L’avocat de Mendez, Andres Manual Aranda, a déclaré lundi : « Mon client ne savait pas que [drugs] étaient là. C’est elle qui a appelé la police. Elle a appelé le 911 et le 311. »

Les autorités ont trouvé un paquet d’un kilogramme contenant une « substance poudreuse blanche » identifiée comme étant du fentanyl dans un placard du couloir de la garderie, indique la plainte pénale.

Les autorités ont également récupéré deux appareils de presse d’un kilo dans le placard du couloir et un autre dans la chambre où résidait Brito, selon la plainte. Le chef des détectives de la police de New York, Joseph Kenny, a déclaré vendredi que de tels dispositifs sont « couramment utilisés par les trafiquants de drogue pour conditionner de grandes quantités de drogues ».

Brito, le cousin du mari de Mendez, louait une chambre à la garderie depuis deux ou trois mois, a déclaré Aranda.

Le personnel d’urgence travaille sur les lieux d’un empoisonnement mortel au fentanyl dans une garderie du Bronx. NBC New York

« Mon client se sent mal à cause de ce qui s’est passé. Elle se sent très mal pour les enfants », a déclaré Aranda, soulignant que Mendez « n’avait jamais » remarqué d’autres enfants présentant des symptômes d’intoxication médicamenteuse auparavant.

Un plaidoyer de non-culpabilité a été enregistré pour Mendez et Brito lors de leur mise en accusation dimanche devant le tribunal pénal du Bronx, et tous deux ont été placés en détention provisoire sans caution.

Un avocat de Brito n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter lundi.

La police de la ville de New York a déclaré vendredi que les policiers avaient répondu à un appel au 911 vers 14 h 45 et trouvé un garçon d’un an, un garçon de 2 ans et une fille de 8 mois « inconscients et inconscients ». » à l’intérieur de la garderie.

Les trois enfants ont reçu du Narcan, l’antidote aux surdoses d’opioïdes.

L’enfant de 1 an, Nicholas Dominici, a été déclaré mort dans un centre médical de Montefiore. Sa cause et les circonstances de son décès font toujours l’objet d’une enquête.

L’enfant de 2 ans est dans un état critique et celui de 8 mois dans un état stable.

La police a déclaré qu’un quatrième enfant, un garçon de 2 ans, avait été emmené au système de santé BronxCare par sa mère après l’avoir récupéré à la garderie vers 12 h 15 ce jour-là. La mère a remarqué qu’il agissait « léthargique et insensible » une fois rentrés à la maison. À l’hôpital, on lui a également administré du Narcan pour lui sauver la vie. Il est dans un état stable.

La plainte pénale indiquait que les trois enfants survivants souffraient d’une intoxication aiguë aux opioïdes.

Il a en outre révélé qu’un échantillon d’urine de la fillette de 8 mois avait révélé la présence de fentanyl. Des tests toxicologiques supplémentaires sur des échantillons biologiques provenant des autres enfants ont été effectués et sont en attente de résultats, indique la plainte.

Le fentanyl est un opioïde synthétique 50 à 100 fois plus puissant que la morphine, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Les autorités n’ont pas précisé comment les enfants sont entrés en contact avec la drogue. Une étude de 2019 publiée dans le Journal de pédiatrie ont constaté que dans les cas d’exposition d’enfants aux opioïdes, presque tous les cas impliquaient des enfants qui avaient ingéré la substance par voie orale, plutôt que de la toucher ou de l’inhaler, The Associated Press signalé.

Le FDNY n’a détecté aucun monoxyde de carbone ni aucune autre toxine environnementale dans la garderie et les employés de la garderie présents n’ont ressenti aucun « symptôme d’empoisonnement ou d’exposition à des toxines environnementales », indique la plainte.

La garderie à domicile avait ouvert ses portes en janvier et avait passé avec succès deux inspections de routine pour obtenir son permis. Le 9 septembre, il a fait l’objet d’une inspection surprise par le ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale et aucune infraction n’a été constatée, a déclaré vendredi le commissaire du ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale de New York, Ashwin Vasan.

Le Bureau des services à l’enfance et à la famille de l’État de New York (OCFS) a déclaré dans un communiqué : « La priorité absolue de l’OCFS est la santé et la sécurité de tous les enfants fréquentant les programmes de garde d’enfants et nous sommes profondément attristés par cette tragédie. Sous la direction du gouverneur Hochul, nous enquêtons sur cet horrible incident et nous ne pouvons pas faire de commentaires supplémentaires sur une enquête active des agences et des forces de l’ordre.

Le Département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York effectue des inspections des garderies familiales et des programmes de garde d’enfants d’âge scolaire.

Ces évaluations comprennent des vérifications des antécédents des prestataires de soins, des inspections de santé et de sécurité de l’espace, et les opérateurs doivent divulguer si d’autres personnes sont régulièrement présentes dans les locaux. Il n’est pas clair si, lors de la vérification du 9 septembre, il a été révélé que Brito vivait dans la garderie.

NBC News a contacté le ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale pour obtenir ses commentaires.

Mendez doit revenir devant le tribunal le 21 septembre et Brito le 22 septembre.