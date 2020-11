La propriétaire du café est obligée de laisser une note déchirante sur sa porte d’entrée

Un café populaire de Melbourne a été contraint de fermer ses portes après qu’un client abusif ait laissé le personnel acharné du restaurant en larmes pour un bol de riz.

Bob’s Your Uncle Cafe à Doncaster East a placé un panneau dans leur fenêtre indiquant que la décision de fermer avait été prise pour soutenir la santé mentale de ses travailleurs.

‘Chers clients. En raison des abus excessifs d’un client aujourd’hui, nous avons pris la décision de fermer pour soutenir la santé mentale de notre équipe et de notre propriétaire ”, lit-on dans la note.

“Désolé pour le désagrément que cela pourrait vous causer.”

Un employé en larmes a ensuite publié un message vidéo sur Instagram décrivant ce qui s’était passé.

«Nous venons d’être attaqués par un client parce que nous n’avions que du riz blanc sur le bol de nourriture au lieu qu’il soit bleu», a-t-elle déclaré.

«C’est à cause de la pandémie. Nous ne pouvons pas en mettre. Mais ils hurlaient et étaient très agressifs verbalement.

«Malheureusement, nous avons maintenant trois membres du personnel en larmes et nous n’ouvrirons pas pour le reste de la journée.

Sur la page Facebook du café, ils ont rappelé à tout le monde d’être gentil avec les travailleurs de l’hôtellerie, qui ont été ciblés à plusieurs reprises par des clients en colère pendant la crise du coronavirus.

“ Nous avons rencontré ce type d’abus tous les jours depuis la réouverture de choses mineures comme notre riz étant blanc et non pas de couleur pois papillon ”, lit-on dans le message.

«La situation d’aujourd’hui nous a brisés et nous devons aujourd’hui réfléchir et reconstruire. Nous sommes désolés pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer et nous espérons votre soutien continu.

La propriétaire du café, Lisa Bilston, a déclaré à 3AW que la dispute sur le riz était devenue “ très moche ” et qu’elle pensait qu’elle allait devoir appeler la police.

Mme Bilston, qui travaille dans le secteur depuis près de quatre décennies, a déclaré que l’agression des clients était devenue “ bien pire ” à la suite de la pandémie – un certain nombre d’adeptes de café refusant de porter des masques.

«Je pense que COVID a un peu à voir avec ça, je pense que tout le monde a eu des restrictions sur eux; ils veulent maintenant sortir, ils ne veulent pas de restrictions qu’ils veulent nous dicter », a-t-elle déclaré.

Mais même avant que le coronavirus ne s’installe, le vétéran de l’hôtellerie a déclaré que les abus réguliers étaient monnaie courante.

À une occasion, Mme Bilston a révélé qu’elle avait été frappée au visage par un client qui avait injurié un barista.

«Dans l’hôtellerie, il y a toujours eu de l’agressivité, les (problèmes) de santé mentale sont énormes, ils doivent juste changer», a-t-elle déclaré.

«Nous devons juste commencer à le changer, car notre jeune personnel ne va pas s’en sortir.

Depuis l’incident de jeudi, Bob’s Your Oncle a été inondé de messages de soutien sur les réseaux sociaux.

«Quel comportement honteux. Je ressens pour toi ”, a écrit une personne.

D’autres ont dit qu’ils étaient “ dégoûtés par le comportement mécontent du client.

‘Quel est le problème avec les gens? Soyez respectueux, soyez gentil. Traitez les autres comme vous aimeriez être traité. Je suis désolé que cela soit arrivé. Cela n’est jamais justifié ”, a commenté un utilisateur de Facebook.

Un autre a déclaré: “ Cette nouvelle m’a fait pleurer un seau de larmes. Nous devrions tous montrer notre gratitude pour les petits plaisirs dont nous pouvons maintenant jouir à nouveau.

«J’espère que tout va bien et que vous réalisez que nous autres vous soutenons et aimons votre nourriture et votre service.