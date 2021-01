Une propriétaire stable dans les Hamptons a déploré qu’elle ait été « évincée » de l’entreprise qu’elle possédait pendant 20 ans pour faire place à l’association de sauvetage de chevaux de ses voisins Alec et Hilaria Baldwin.

Jan Warner, 60 ans, a déclaré au New York Post dans une interview publiée samedi qu’elle avait été contrainte de fermer « Jan’s Barn » en 2017 après que le propriétaire eut exigé un an de loyer à l’avance.

Aujourd’hui, la propriété est louée par les Baldwin, qui échangent des chevaux de sauvetage et louent également des stalles à leurs amis bien nantis pour 1 500 $ par mois, et gérée par Pat Granfield, un ami proche de Hilaria.

Warner a déploré qu’elle ait perdu son entreprise de longue date et a suggéré que ses riches voisins auraient pu organiser son éviction, en disant: « Je pense qu’Alec et Hilaria n’aimaient pas le fait que je n’avais pas cet endroit immaculé et parfait. »

Jan Warner (à l’avant) dirigeait des écuries à côté du manoir d’Alec Baldwin à Long Island, avant qu’un différend de loyer ne conduise à son outster et l’ami proche d’Hilaria, Pat Granfield (à l’arrière), prenne le relais

Hilaria Baldwin est vue avec son mari Alec en 2016. Une propriétaire stable dans les Hamptons a déploré qu’elle ait été «évincée» de son entreprise pour faire place aux Baldwins.

Alec Baldwin pose pour une photo en 2018 dans les écuries qu’il loue dans les Hamptons

Warner a déclaré qu’elle avait payé un loyer de 2000 dollars par mois pour les écuries d’Amagansett par le biais d’un accord de poignée de main avec le propriétaire, Job Potter. Mais en 2017, Potter a brusquement demandé un an de loyer à l’avance, a déclaré Warner.

« Je ne pouvais pas payer toute l’année d’avance et il le savait », a déclaré Warner au Post, affirmant qu’elle pensait que c’était la « manière du propriétaire de se débarrasser de moi ».

Un avocat des Baldwin a déclaré au journal que le couple n’avait rien à voir avec le départ de Warner de la propriété.

L’avocat a affirmé que Potter avait des problèmes avec sa capacité à suivre le loyer et qu’il était largement connu dans tout le quartier que la propriété n’était pas maintenue dans un état habitable, mais plutôt délabrée et dans un état de misère, et présentait des risques dangereux.

Les gens qui ont monté leurs chevaux à la grange avec Warner nient cela et disent que même si la grange n’était pas vierge ou Hamptons-chic, elle était accueillante et aimée des riches et des pauvres.

« Il n’y a personne en qui je fais plus confiance à mes chevaux que Jan Warner », a déclaré le banquier d’investissement Kelley Foster au Post. Warner vit maintenant dans un parc à roulottes d’East Hampton et travaille pour Foster dans une écurie privée.

Jan Warner, 60 ans, a déclaré qu’elle avait été contrainte de fermer « Jan’s Barn » en 2017 après que le propriétaire eut exigé un an de loyer à l’avance. La propriété est vue ci-dessus

Pat Granfield, qui gère maintenant les écuries pour Alec et Hilaria, est un équestre bien habillé qui possède une maison dans l’Upper East Side

« Les deux sont vraiment serrés et ce sont tous les deux de vrais amis », a déclaré Warner à propos de Granfield (ci-dessus) et Hilaria

Granfield, qui gère maintenant les écuries d’Alec et Hilaria, est un équestre bien habillé qui possède une maison dans l’Upper East Side.

Warner connaissait auparavant Granfield, car Warner lui avait permis de stabiliser ses chevaux et d’y donner des cours d’équitation.

« Les deux sont vraiment serrés et ils sont tous les deux de véritables amis », a déclaré Warner à propos de Granfield et Hilaria, affirmant que Granfield était un invité fréquent des Baldwins et se vantait d’avoir le « meilleur rosé » avec le couple.

Warner et ses amis appellent Granfield «Barbie équine» et affirment que sa connaissance des chevaux est inférieure à celle de Warner.

Granfield a raconté au Post son travail aux écuries Baldwin: « Je dirai que nous faisons juste un travail simple et bon pour les animaux et la communauté. »

La controverse stable de l’East End survient après qu’Alec ait semblé quitter Twitter la semaine dernière au milieu des retombées du scandale en cours de l’épouse Hilaria dans lequel elle était accusée d’avoir simulé son héritage et son accent espagnols.

La controverse stable de l’East End survient après qu’Alec ait semblé quitter Twitter la semaine dernière au milieu des retombées du scandale du patrimoine espagnol en cours de son épouse Hilaria

L’acteur de SNL, âgé de 62 ans, a publié un tweet le 18 janvier: « Twitter est comme une fête où tout le monde crie. Pas vraiment une fête. Au revoir pour le moment.’

Le départ de la candidate aux Oscars du site de médias sociaux est le dernier épisode du scandale qui se déroule autour de sa femme et de la mère de leurs cinq enfants, Hilaria, qui a été accusée d’avoir simulé son héritage espagnol lorsqu’elle est née à Boston, Massachusetts.

La star de 30 Rock avait déjà défendu sa femme de 36 ans en disant dans une vidéo en décembre où il appelait Twitter « beaucoup de merde ».

Baldwin, qui avait précédemment remporté un Emmy pour son interprétation du président Donald Trump sur SNL, a ajouté: « Vous devez en quelque sorte vous frayer un chemin à travers les débris de Twitter. Twitter n’est qu’un vaste verger de cr **. ‘

Le 3 janvier, la belle-sœur de Hilaria Baldwin, Chynna Phillips, l’a défendue dans une vidéo YouTube mardi en disant: « C’est une période difficile et embarrassante pour elle ».

La frénésie en ligne a commencé le 21 décembre lorsqu’une femme a tweeté: « Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans sa longue période de conflit où elle se fait passer pour une personne espagnole. »

Au cours des jours suivants, plusieurs vidéos des apparitions passées de Hilaria à la télévision ont refait surface, montrant son attachement à un accent espagnol, dont une en 2015 où elle avait apparemment oublié le mot anglais pour « concombre ».

Une vidéo d’Alec sur The Late Show en 2013 est apparue quelques jours après dans laquelle il a imité l’accent « espagnol » de sa femme, disant à David Letterman: « Ma femme est espagnole. »

Et Hilaria elle-même a indiqué dans une interview de 2020 qu’elle avait quitté l’Espagne pour les États-Unis à l’âge de 19 ans pour fréquenter l’Université de New York.

La biographie de Hilaria sur le site des conférenciers de son agence a déclaré qu’elle était née sur l’île de Majorque et avait grandi à Boston, sans spécifier de calendrier pour son éducation.

Son agence a par la suite supprimé cette référence et a simplement énuméré ses antécédents professionnels après.

Alors que Hilaria a longtemps décrit sa mère comme espagnole, les archives ont révélé que Hayward est en fait une résidente du Massachusetts de quatrième génération.

Elle est née Hillary Hayward-Thomas du Dr Kathryn Hayward et de David Thomas, qui ont travaillé comme professeurs aux États-Unis pendant des années avant de prendre sa retraite à Majorque en 2011, selon Page Six.

Elle a fréquenté 64 900 $ par an à la Cambridge School of Weston dans le Massachusetts.

Plusieurs anciens camarades de classe se sont manifestés pour confirmer qu’Hilaria avait en fait été élevée à Weston, Massachusetts, par des parents professeurs sans un soupçon d’accent étranger.

Des amis majorquins de ses parents, qui ont déménagé sur l’île espagnole en 2011, ont déclaré le mois dernier qu’elle leur parlait en anglais.

En janvier, il a été révélé qu’en 2009, elle avait tenté à deux reprises de remplir son formulaire fiscal W9, en hésitant entre deux noms, avant de remplir le nom avec lequel elle était née.