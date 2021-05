La propriétaire de Forest Green, Dale Vince, affirme que la directrice aurait été présélectionnée si elle avait postulé | Actualités du football

Une entraîneure de la Super League féminine était une candidate remarquable pour devenir la première femme boss du match masculin à Forest Green – jusqu’à ce qu’il apparaisse que son CV avait été présenté à son insu.

Le propriétaire et président du club de Gloucestershire, Dale Vince, a déclaré le mois dernier qu’il était prêt à nommer une femme entraîneur-chef pour succéder au sortant Mark Cooper, insistant sur le fait que le football avait « besoin d’évolution ».

Aucune des cinq dernières personnes – sur une centaine de candidats – finalement présélectionnées pour un entretien n’était pas des femmes, bien que le club de la Ligue 2 ait été convaincu à un moment donné qu’il y avait une candidate hors du commun.

« La femme que nous aimions vraiment pour le poste a abandonné ses études ou n'y a jamais été tout à fait », a déclaré Vince à l'agence de presse PA.

















Faits saillants de la demi-finale des barrages de la Ligue 2 entre Newport et Forest Green



« C’est une histoire amusante. Quand nous sommes entrés en contact, il s’est avéré qu’elle n’avait pas envoyé le CV en elle-même et son agent non plus. Quelqu’un d’autre avait envoyé le CV et elle n’est pas prête à quitter le poste dans lequel elle occupe.

« Elle était dans la Super League féminine, je peux le dire. Elle était définitivement une matière présélectionnée, sans aucun doute à ce sujet. »

Vince a déclaré que les cinq candidats présélectionnés avaient maintenant été interviewés, mais que sa préférence était d’attendre la conclusion de la campagne de barrages de la Ligue 2 du club pour confirmer le nouveau rendez-vous afin d’éviter de créer une distraction.

Le club traîne Newport 2-0 dès le match aller de sa demi-finale des barrages mardi soir, avec le match retour à domicile dimanche soir.

Vince croit toujours que le prochain patron du club va renverser la tendance, en disant: « Nous ne cherchons pas un ‘nom’ du manège du club qui existe, ou l’un des types de managers établis pour devenir entraîneur.

Mark Cooper a quitté Forest Green le mois dernier après cinq ans à la tête



« Nous cherchons plus en profondeur dans le jeu des entraîneurs prometteurs qui apporteront avec eux une perspective moderne supplémentaire à ce que nous avons déjà et nous pouvons vraiment l’intégrer au club. »

Le club continue d’innover par d’autres moyens également et jeudi, il a lancé la version numérique des kits domicile et extérieur de la saison prochaine.

Les supporters pourront télécharger une photo d’eux-mêmes afin d’acheter une chemise virtuelle pour 5 £ ou un kit complet pour 10 £.

Il fait suite aux efforts visant à utiliser des matériaux plus durables dans la fabrication des kits physiques du club – d’abord en bambou il y a deux ans, puis en testant une chemise fabriquée à partir de marc de café plus tôt cette année.

Vince a déclaré: «Nous sommes tombés sur le concept de la mode numérique selon laquelle vous avez des vêtements adaptés à votre image et vous pouvez utiliser cette image en ligne et sur les réseaux sociaux.

«Il doit s’agir de la forme de matériel disponible à l’impact le plus faible – vous ne la possédez pas dans le monde réel, vous la possédez dans le monde numérique.

Les fans pourront également pré-commander le kit physique à partir de jeudi.