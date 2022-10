La propre superstar indienne Neeraj Chopra joue dans Marvel’s Black Panther: Wakanda Forever Promo

Le champion olympique Neeraj Chopra a surpris les fans de sport et de Marvel. Le lanceur de javelot vedette est devenu une partie intégrante de la lutte pour la sauvegarde de Wakanda. Dans une vidéo promotionnelle qui le montre libérant sa véritable essence de guerrier, le médaillé d’or de Tokyo Neeraj est vu brandissant avec audace le javelot pour Dora Milaje de Black Panther. Neeraj est vu défendre la vertu de se battre pour son pays dans le prochain film de super-héros Black Panther: Wakanda Forever qui devrait sortir en Inde le 11 novembre.

La vidéo promotionnelle montre Neeraj Chopra tombant d’un portail high-tech s’ouvrant sur le toit, atterrissant sur ses pieds et serrant son javelot. Il accélère ensuite, prend de l’élan pour lancer le javelot. Quand il le vise, le javelot vole, se transforme en lance et perce la surface d’une route. À partir de là, la vidéo se connecte de manière transparente à la bande-annonce époustouflante de Wakanda Forever. Une voix de fond peut être entendue disant “dikha denge unhe ke hum kaun hai” dans la promo. C’est en hindi pour “montrez-leur qui nous sommes”, sans doute le dialogue le plus populaire présenté dans la bande-annonce. En postant la vidéo sur Twitter, Neeraj a écrit : « Kabhi desh ke liye.. kabhi khud ke liye.. iss baar javelin utha raha hu Black Panther ke liye ».

Khel ho ya jung, jitega wohi jiska nishana kabhi chukey nahi. Kabhi desh ke liye.. kabhi khud ke liye.. iss baar javelot utha raha hu Black Panther ke liye. 11 novembre. Ne manquez pas l’action. #WakandaForever@Marvel_India pic.twitter.com/4SJ3BuyuEm — Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) 28 octobre 2022

Les fans sont ravis de cette collaboration ! “J’ai l’impression que mes mille rêves se réalisent en même temps”, a écrit un utilisateur.

Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Suis-je en train de rêver en ce moment ! @Neeraj_chopra1 @Merveille une collaboration qui vaut la peine d’être attendue ! C’est comme si mes mille rêves se réalisaient d’un coup ! Si je pouvais, je l’écrirais dans le ciel pour que tout le monde puisse voir et savoir à quel point je suis heureux aujourd’hui !#NeerajChopra pic.twitter.com/yTjiOep4Xj — (@serenity__77) 28 octobre 2022

Un autre l’a appelé “notre propre super-héros”.

Rien n’aurait pu être mieux que notre propre super-héros collaborant avec @Marvel_India #NeerajChopra – NcStan (@NeerajChopraFc_) 28 octobre 2022

Un fan a déclaré que la collaboration entre Marvel et Neeraj Chopra était un moment de fierté pour l’Inde.

Moment de fierté indienne

Merci frère ❤️ — MoHit Man❤️❤️ (@Sainiachal8858) 28 octobre 2022

“Impressionnant…. vous êtes style jam gaya..vous êtes le patron super hit “golden boy”, lisez un commentaire

Impressionnant…. Ye Style Jam Gaya

Vous êtes Superhit Boss “Golden Boy” — YouthTrend (@youth_trend1) 28 octobre 2022

Plus tôt cette année en septembre, Neeraj Chopra est devenu le premier athlète indien à remporter le prestigieux titre de la Diamond League. Le médaillé d’or olympique de Tokyo a réussi un lancer de 88,44 m pour décrocher la première place du javelot masculin de la série Diamond League. C’était la troisième apparition de Neeraj en finale de la Diamond League. En juillet, Neeraj a remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, aux États-Unis.

Revenant à Wakanda Forever, le film de super-héros se concentre sur la lutte de Wakanda pour se protéger des forces d’invasion après la mort du roi T’Challa. Les dirigeants de Wakanda doivent également faire face à la menace de la nation sous-marine cachée, Talokan. La sortie mondiale du film a déjà eu lieu le 27 octobre. Les fans ont qualifié Wakanda Forever d’hommage approprié à l’héritage de Chadwick Boseman, le rôle principal masculin de Black Panther, décédé d’un cancer du côlon en 2020.

